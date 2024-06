Sen tam bir irade ve güç timsalisin! Zorluklar karşısında asla pes etmediğin gibi her zorluğun altından da daha da güçlenerek kalkıyorsun.Bu güçlü yönlerinle etrafındakilere de ilham ve rol model olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz ancak elbette karakterinin başını ağrıtan yönleri de var. Bazen bu sert ve kararlı tavrın, özellikle de bazen ağzını bıçak açmayan sert hallerin çevrendekilere karşı katı ve ulaşılmaz görünmene neden olabiliyor. Biliyoruz hiç huyun değil ama bazen esnek olmayı ve geri adım atmayı öğrenmek hayatı senin için daha çekilir kılabilir. Her şeye rağmen sen dostların için güvenilir bir liman ve her zaman akıl danışılacak kişiyken düşmanlarının veya sana ihanet edenlerin de en kötü kabususun zira ihanet belki de en kalın kırmızı çizgin.