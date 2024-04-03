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GTA: San Andreas'ın 20 Yıllık Ürkütücü Gizemi Nihayet Çözüldü

GTA: San Andreas'ın 20 Yıllık Ürkütücü Gizemi Nihayet Çözüldü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 22:01

Aradan geçen yıllara rağmen GTA serisinin en popüler oyunlarından biri hala San Andreas. Gizemleriyle de meşhur oyundaki ürkütücü bir sır ise geliştiricilerden birinin itirafıyla 20 yıl sonra aydınlandı.

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Her GTA oyunu gibi serinin en sevilen oyunlarından olan San Andreas'da bol bol gizem saklıyor.

Her GTA oyunu gibi serinin en sevilen oyunlarından olan San Andreas'da bol bol gizem saklıyor.

Dağlarda dolaşan bir koca ayaktan tutun aniden görülen hayaletlere, hatta ormanlık alanda sürücüsüz hareket eden bir arabaya kadar GTA: San Andreas'ın kimi gerçekten gizemli, kimi ise yalnızca dönemin teknik imkansızlıklarından ileri gelen pek çok sırrı var.

GTA: San Andreas'ın yıllardır çözülemeyen gizemlerinden biri de aniden kafamıza düşüveren uçaklar.

GTA: San Andreas'ın yıllardır çözülemeyen gizemlerinden biri de aniden kafamıza düşüveren uçaklar.

CJ ile şehirde gezintiye çıktığınızda başınıza gelmesi en kötü şey muhtemelen bir uçak olacaktır. Ayrıca lafın gelişi değil, gerçekten başınıza bir uçak enkazı düşebilir! İyi de neden? Oyuncular yıllardır bu sorunun yanıtını merak ediyorlardı.

Oyuncuların 20 yıldır çözmek için kafa patlattıkları, GTA: San Andreas'ın gizemli uçak kazalarının nedenini ise oyunun geliştiricilerinden olan Obbe Vermeij Twitter (X) hesabından açıkladı.

Oyuncuların 20 yıldır çözmek için kafa patlattıkları, GTA: San Andreas'ın gizemli uçak kazalarının nedenini ise oyunun geliştiricilerinden olan Obbe Vermeij Twitter (X) hesabından açıkladı.
twitter.com

'GTA San Andreas'ta, küçük uçaklar periyodik olarak oyuncunun yakınında uçuş yapmak için yaratılır. Bazen ise düşüyorlar. Uçağı oluşturmadan önce kodum yolundaki engelleri arayıp uçağın ileri yönünde bir dizi satırı tarar. Bu taramalar yavaş olduğu için en azını kullandım. Bu yüzden ufak engeller bazen algılanmıyor. Buna ek olarak uçaklar oluşturulduktan hemen sonra bazen biraz irtifa kaybediyordu çünkü ilk hızları yeterli kaldırma kuvvetini oluşturmamış olabiliyordu. Harita modelleri oluşturulmadan önce yaşanan ek bir sorun vardı. Çarpışmalar uçak zaten oluşturulduktan sonra yükleniyordu. Bu sorunlar zaman zaman uçakların problemli bir uçuş yolunda oluşturulmasına neden oluyordu.'

Kısacası GTA: San Andreas'ın intihar uçakları aslında birer teknik problemden ibaret!

Kısacası GTA: San Andreas'ın intihar uçakları aslında birer teknik problemden ibaret!

Dönemin teknik yetersizlikleri sebebiyle tepemize düşen uçaklar hakkında bu zamana dek pek çok teori üretildi. Gizemleri ile meşhur GTA söz konusu olunca oyuncular da boş durmadılar haliyle ancak kısa kesmek gerekirse bu ünlü gizem de bir hatadan ibaretmiş!

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