GTA: San Andreas'ın 20 Yıllık Ürkütücü Gizemi Nihayet Çözüldü

'GTA San Andreas'ta, küçük uçaklar periyodik olarak oyuncunun yakınında uçuş yapmak için yaratılır. Bazen ise düşüyorlar. Uçağı oluşturmadan önce kodum yolundaki engelleri arayıp uçağın ileri yönünde bir dizi satırı tarar. Bu taramalar yavaş olduğu için en azını kullandım. Bu yüzden ufak engeller bazen algılanmıyor. Buna ek olarak uçaklar oluşturulduktan hemen sonra bazen biraz irtifa kaybediyordu çünkü ilk hızları yeterli kaldırma kuvvetini oluşturmamış olabiliyordu. Harita modelleri oluşturulmadan önce yaşanan ek bir sorun vardı. Çarpışmalar uçak zaten oluşturulduktan sonra yükleniyordu. Bu sorunlar zaman zaman uçakların problemli bir uçuş yolunda oluşturulmasına neden oluyordu.'