GTA: San Andreas'ın 20 Yıllık Ürkütücü Gizemi Nihayet Çözüldü
GTA: San Andreas'ın 20 Yıllık Ürkütücü Gizemi Nihayet Çözüldü
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Her GTA oyunu gibi serinin en sevilen oyunlarından olan San Andreas'da bol bol gizem saklıyor.
GTA: San Andreas'ın yıllardır çözülemeyen gizemlerinden biri de aniden kafamıza düşüveren uçaklar.
Oyuncuların 20 yıldır çözmek için kafa patlattıkları, GTA: San Andreas'ın gizemli uçak kazalarının nedenini ise oyunun geliştiricilerinden olan Obbe Vermeij Twitter (X) hesabından açıkladı.
Kısacası GTA: San Andreas'ın intihar uçakları aslında birer teknik problemden ibaret!
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