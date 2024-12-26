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2025 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun!

2025 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 16:31

Yeni yılı bitirmemizle birlikte artık 2025'e adım atıyoruz ve ilk ay bizleri hangi heyecan verici oyunlar bekliyor birlikte bakıyoruz!

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1. Builders of Egypt - 8 Ocak

1. Builders of Egypt - 8 Ocak

Bu yılın açılışını strateji severler ile yapıyoruz. Antik Mısır topraklarında hem ekonomik hem de stratejik planlamalar kuracağınız Builders of Egypt, 8 Ocak tarihinde bizlere merhaba diyecek.

2. Hyper Light Breaker - 14 Ocak

2. Hyper Light Breaker - 14 Ocak

Hyper Light evreninde geçen açık dünya aksiyon-macera oyunu olan Hyper Light Breaker, 14 Ocak tarihinde çıkacak. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynama şansınız olacak.

3. Assetto Corsa EVO - 16 Ocak

3. Assetto Corsa EVO - 16 Ocak

Asetto Corsa serisi uzun bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanıyor. 16 Ocak tarihinde çıkacak olan Assetto Corsa EVO, dünyadan farklı pistlerin ve yarış arabalarının olduğu gerçekçi bir deneyim sunacak. Ayrıca oyunun görsel kalitesi de göz kamaştırıcı duruyor.

4. Dynasty Warriors: Origins - 17 Ocak

4. Dynasty Warriors: Origins - 17 Ocak

Dynasty Warriors serisi de oyuncular tarafından oldukça sevilen ve birçok yapıma sahip olan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Dynasty Warriors: Origins ise Romance of the Three Kingdoms romanından uyarlanan bir hikâye ile 17 Ocak tarihinde bizlerle birlikte olacak.

5. Final Fantasy 7 Rebirth - 23 Ocak

5. Final Fantasy 7 Rebirth - 23 Ocak

2024 yılının şüphesiz en başarılı ve popüler oyunlarından birisi olan Final Fantasy 7 Rebirth, 2025'in hemen başlarında PC kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

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6. Orcs Must Die! Deathtrap - 28 Ocak

6. Orcs Must Die! Deathtrap - 28 Ocak

Orcs Must Die! serisi her geçen yıl büyümeye devam ediyor ve henüz 2025'in başlarında serinin yeni bir oyunu olan Orcs Must Die! Deathtrap bizlerle birlikte olacak. Yine çılgın kule savunma fikirleri ve devasa ork orduları ile kapışmaya hazır olun deriz.

7. Eternal Strands - 28 Ocak

7. Eternal Strands - 28 Ocak

Keşfetmeye ve maceraya dayalı bir aksiyon deneyimi sunacak olan Eternal Strands, sektörde deneyimli geliştiriciler tarafından kurulan bağımsız stüdyo Yellow Brick Games'in ilk oyunu olacak. 28 Ocak tarihinde oynanabilir hale gelecek.

8. Marvel's Spider-Man 2 - 30 Ocak

8. Marvel's Spider-Man 2 - 30 Ocak

Aslen PlayStation özel oyunu olan Marvel's Spider-Man 2, 30 Ocak tarihinde PC kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. PC tarafına özel olan bazı yenilikler ve grafik güncelleştirmeleri ile birlikte çıkacak.

9. Sniper Elite: Resistance - 30 Ocak

9. Sniper Elite: Resistance - 30 Ocak

Ocak ayının son heyecan verici oyunu ise Sniper Elite: Resistance oluyor. Serinin bu yeni oyununda işgal altındaki Fransa'ya konuk olacağız ve her zaman yaptığımız gibi en iyi keskin nişancı rolüne bürüneceğiz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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