2025 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun!
2025 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun!
Yeni yılı bitirmemizle birlikte artık 2025'e adım atıyoruz ve ilk ay bizleri hangi heyecan verici oyunlar bekliyor birlikte bakıyoruz!
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1. Builders of Egypt - 8 Ocak
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2. Hyper Light Breaker - 14 Ocak
3. Assetto Corsa EVO - 16 Ocak
4. Dynasty Warriors: Origins - 17 Ocak
5. Final Fantasy 7 Rebirth - 23 Ocak
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6. Orcs Must Die! Deathtrap - 28 Ocak
7. Eternal Strands - 28 Ocak
8. Marvel's Spider-Man 2 - 30 Ocak
9. Sniper Elite: Resistance - 30 Ocak
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