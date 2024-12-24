Evini GTA 5 ile Isıtan Oyuncudan Eğitim Bölümünü Geçemeyene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Evini GTA 5 ile Isıtan Oyuncudan Eğitim Bölümünü Geçemeyene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Çanakkale geçilmez.
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9. O kadar da zor değil aslında ya...
8. Bu durum Ümit Özdağ'ın hoşuna gitmeyebilir.
7. Nasıl yani?
6. İşlemci kullanımından da biraz bahsedelim.
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5. Adeta bir hokkabaz gibiyim, çıngıraklı bir maymun gibi.
4. Güzel bir iş birliği diyebiliriz.
3. Diablo severler bu duruma biraz sinirlenebilir.
2. Namık Ekin'e selam olsun.
1. Bu olaydan sonra kaç şınav çektiğini tahmin eden var mı?
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