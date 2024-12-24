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Evini GTA 5 ile Isıtan Oyuncudan Eğitim Bölümünü Geçemeyene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Evini GTA 5 ile Isıtan Oyuncudan Eğitim Bölümünü Geçemeyene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 10:50

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Çanakkale geçilmez.

10. Çanakkale geçilmez.

Oyun: Battlefield 1

9. O kadar da zor değil aslında ya...

9. O kadar da zor değil aslında ya...

Oyun: Elden Ring

8. Bu durum Ümit Özdağ'ın hoşuna gitmeyebilir.

8. Bu durum Ümit Özdağ'ın hoşuna gitmeyebilir.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

Oyun: Forest

6. İşlemci kullanımından da biraz bahsedelim.

6. İşlemci kullanımından da biraz bahsedelim.

Oyun: Grand Theft Auto V

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5. Adeta bir hokkabaz gibiyim, çıngıraklı bir maymun gibi.

5. Adeta bir hokkabaz gibiyim, çıngıraklı bir maymun gibi.

Oyun: Liar's Bar

4. Güzel bir iş birliği diyebiliriz.

4. Güzel bir iş birliği diyebiliriz.

Oyun: Marvel Rivals

3. Diablo severler bu duruma biraz sinirlenebilir.

3. Diablo severler bu duruma biraz sinirlenebilir.

Oyun: Path of Exile 2

2. Namık Ekin'e selam olsun.

2. Namık Ekin'e selam olsun.

Oyun: Ready or Not

1. Bu olaydan sonra kaç şınav çektiğini tahmin eden var mı?

1. Bu olaydan sonra kaç şınav çektiğini tahmin eden var mı?

Oyun: Sea of Thieves

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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