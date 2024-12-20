Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Size Tavsiye Ettiğimiz Oyunlar!
Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Size Tavsiye Ettiğimiz Oyunlar!
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1. God of War Ragnarök - %20 indirim
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2. Cyberpunk 2077 - %55 indirim
3. Kingdom Come: Deliverance - %80 indirim
4. Battlefield 1 - %93 indirim
5. The Long Dark - %60 indirim
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6. Baldur's Gate 3 - %20 indirim
7. Sons Of The Forest - %50 indirim
8. Mount & Blade II: Bannerlord - %50 indirim
9. Forza Horizon 5 - %50 indirim
10. Frostpunk 2 - %20 indirim
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