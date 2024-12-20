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Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Size Tavsiye Ettiğimiz Oyunlar!

Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Size Tavsiye Ettiğimiz Oyunlar!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 14:59

Heyecanla beklenen Steam Kış İndirimleri dün akşam saat 21:00 sularında başladı. Biz de sizler için güzel bir oyun öneri listesi hazırlamak istedik.

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1. God of War Ragnarök - %20 indirim

1. God of War Ragnarök - %20 indirim

Normal şartlarda PlayStation özel oyunu olan ancak 19 Eylül tarihinde PC kullanıcılarıyla da buluşan God of War Ragnarök, son dönemlerin en heyecan verici oyunlarından birisi. Kendisini şuan %20 indirim ile birlikte 39,99 dolara satın alabiliyorsunuz.

2. Cyberpunk 2077 - %55 indirim

2. Cyberpunk 2077 - %55 indirim

2020'nin sonunda çıkan fakat çıktığı gibi eleştirilerin hedefi haline gelen Cyberpunk 2077, aradan geçen bunca zamana rağmen oldukça toparlamış görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. 20,24 dolar karşılığında kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

3. Kingdom Come: Deliverance - %80 indirim

3. Kingdom Come: Deliverance - %80 indirim

Hazır devam oyunu da duyurulmuşken ve çıkış tarihi de çok yakınken ilk oyuna bir şans vermek isteyebilirsiniz. Gerçekçi Orta Çağ atmosferi ve büyük açık dünyası ile sizi oldukça eğlendirecektir. Kendisini 4,59 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz.

4. Battlefield 1 - %93 indirim

4. Battlefield 1 - %93 indirim

%93 indirim ile birlikte 2,79 dolara düşen Battlefield 1, kaotik savaş atmosferi yaşamak isteyen oyuncular için birebir. İster senaryo modunda isterseniz çok oyunculu tarafta saatlerinizi harcayabilirsiniz.

5. The Long Dark - %60 indirim

5. The Long Dark - %60 indirim

Özellikle soğuk kış aylarında kahvenizi yanınıza alarak oynamanızın mantıklı olabileceği The Long Dark, sizlere açık dünya - hayatta kalma temelleri sunuyor. Devam oyunu da geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. 3,59 dolar karşılığında satın almanız mümkün.

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6. Baldur's Gate 3 - %20 indirim

6. Baldur's Gate 3 - %20 indirim

Geçen sene yılın oyunu ödülünün sahibi olan Baldur's Gate 3, yüzlerce saatlik oyun süresi, rol yapma mekanikleri ve senaryosunda önemli seçimler yapma şansıyla karşımıza çıkıyor. 27,99 dolarlık fiyatıyla tercih edilebilir.

7. Sons Of The Forest - %50 indirim

7. Sons Of The Forest - %50 indirim

Bir hayatta kalma oyunu daha söyleyelim, Sons Of The Forest. 7,49 dolar karşılığında alabileceğiniz bu oyunda düştüğünüz adada hayatta kalmaya ve gizemlerini açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynama şansınız bulunuyor.

8. Mount & Blade II: Bannerlord - %50 indirim

8. Mount & Blade II: Bannerlord - %50 indirim

Sık sık indirime girse bile halen almamış olanların 9,99 dolardan tercih edebileceği Mount & Blade II: Bannerlord, Orta Çağ temelleri ve açık dünya mekanizması ile ön plana çıkıyor. Mount & Blade serisini zaten duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

9. Forza Horizon 5 - %50 indirim

9. Forza Horizon 5 - %50 indirim

Devasa açık dünyası, binlerce farklı araç modeli ve yarış stilleriyle karşımıza çıkan Forza Horizon 5, 16,39 dolar karşılığında kütüphaneye eklenebiliyor. Eğer yarış oyunlarına tutkunuz varsa veya dilediğiniz aracı özgürce sürmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz.

10. Frostpunk 2 - %20 indirim

10. Frostpunk 2 - %20 indirim

Strateji severlerin bir numaralı oyunlarından birisi haline gelen Frostpunk 2 henüz bu sene çıktı ve şimdiden en iyi strateji oyunlarından birisi olarak gösteriliyor. 16,79 dolarlık fiyatıyla onu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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