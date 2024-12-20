Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte Size Tavsiye Ettiğimiz Oyunlar!

Hazır devam oyunu da duyurulmuşken ve çıkış tarihi de çok yakınken ilk oyuna bir şans vermek isteyebilirsiniz. Gerçekçi Orta Çağ atmosferi ve büyük açık dünyası ile sizi oldukça eğlendirecektir. Kendisini 4,59 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz.