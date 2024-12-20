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Bilgisayar Oyunlarının Neden Hemen Hemen Hepsi "59.99" Dolardan Satışa Çıkarılıyor?

Bilgisayar Oyunlarının Neden Hemen Hemen Hepsi "59.99" Dolardan Satışa Çıkarılıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 11:59

Yeni bir oyun duyurulduğunda fiyatını tahmin etmek oldukça kolay. Çoğu zaman 59.99 dolar etiketiyle karşımıza çıkar. Peki, neden her oyun bu standart fiyatla satışa sunuluyor? Üstelik yıllardır bu fiyat neredeyse hiç değişmedi. Bu ilginç durumun ardında şaşırtıcı nedenler var!

Kaynak

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2000’lerin başında, PS2 ve Xbox gibi konsolların oyunları genellikle 50 dolara satılıyordu. Ancak yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle birlikte, oyun üretim maliyetleri hızla arttı.

2000’lerin başında, PS2 ve Xbox gibi konsolların oyunları genellikle 50 dolara satılıyordu. Ancak yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle birlikte, oyun üretim maliyetleri hızla arttı.

Özellikle 2005 ve 2006 yıllarında çıkan Xbox 360 ve PlayStation 3, 10 dolarlık bir fiyat artışıyla oyunların 60 dolara satılmasına yol açtı. Bu fiyat, zamanla endüstri standardı haline geldi.

Özellikle 2005 ve 2006 yıllarında çıkan Xbox 360 ve PlayStation 3, 10 dolarlık bir fiyat artışıyla oyunların 60 dolara satılmasına yol açtı. Bu fiyat, zamanla endüstri standardı haline geldi.

O dönemde bu artış, oyuncular tarafından yeni teknolojinin ve daha büyük bütçeli oyunların bir bedeli olarak kabul edildi.

O dönemde bu artış, oyuncular tarafından yeni teknolojinin ve daha büyük bütçeli oyunların bir bedeli olarak kabul edildi.

Peki bu fiyatın sabit kalmasının sebebi neydi? Bugün bir AAA oyunun geliştirilmesi, yüz milyonlarca doları bulabiliyor. Örneğin, Call of Duty: Modern Warfare 2’nin yapımı 200 milyon dolardan fazlaya mal oldu.

Peki bu fiyatın sabit kalmasının sebebi neydi? Bugün bir AAA oyunun geliştirilmesi, yüz milyonlarca doları bulabiliyor. Örneğin, Call of Duty: Modern Warfare 2’nin yapımı 200 milyon dolardan fazlaya mal oldu.

Oyuncular, 60 dolarlık etikete alıştı ve bu fiyattan daha yüksek bir rakam belirlemek, büyük tepkiye yol açabilir. Bir oyun 70 dolara çıkarsa, oyuncular bunu "fazla pahalı" olarak değerlendirebilir.

Oyuncular, 60 dolarlık etikete alıştı ve bu fiyattan daha yüksek bir rakam belirlemek, büyük tepkiye yol açabilir. Bir oyun 70 dolara çıkarsa, oyuncular bunu "fazla pahalı" olarak değerlendirebilir.
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Çoğu oyun, ilk haftalarda en yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Yayıncılar, oyunların ilk satış döneminde maksimum geliri elde etmek için bu fiyatı sabit tutuyor.

Çoğu oyun, ilk haftalarda en yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Yayıncılar, oyunların ilk satış döneminde maksimum geliri elde etmek için bu fiyatı sabit tutuyor.

Oyunların sabit fiyatlandırılmasına rağmen, yayıncılar gelirlerini artırmak için ek içerikler satmayı tercih ediyor. DLC (indirilebilir içerik) ve mikro ödemeler, oyunun toplam gelirine büyük katkı sağlıyor.

Oyunların sabit fiyatlandırılmasına rağmen, yayıncılar gelirlerini artırmak için ek içerikler satmayı tercih ediyor. DLC (indirilebilir içerik) ve mikro ödemeler, oyunun toplam gelirine büyük katkı sağlıyor.

59.99 dolarlık fiyat etiketi, oyun endüstrisinin hem ekonomik hem de psikolojik bir standardı haline geldi. Yayıncılar için bu fiyat, maliyetleri karşılamak ve rekabeti dengelemek adına kritik bir eşik.

59.99 dolarlık fiyat etiketi, oyun endüstrisinin hem ekonomik hem de psikolojik bir standardı haline geldi. Yayıncılar için bu fiyat, maliyetleri karşılamak ve rekabeti dengelemek adına kritik bir eşik.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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