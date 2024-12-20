Bilgisayar Oyunlarının Neden Hemen Hemen Hepsi "59.99" Dolardan Satışa Çıkarılıyor?

Yeni bir oyun duyurulduğunda fiyatını tahmin etmek oldukça kolay. Çoğu zaman 59.99 dolar etiketiyle karşımıza çıkar. Peki, neden her oyun bu standart fiyatla satışa sunuluyor? Üstelik yıllardır bu fiyat neredeyse hiç değişmedi. Bu ilginç durumun ardında şaşırtıcı nedenler var!

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