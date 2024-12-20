Romatizması Olan İnsanlar Gerçekten Yağmuru Tahmin Edebilir mi?

Romatizma hastalarının yağmurdan önce ağrılarının arttığını iddia ettiği yaygın bir inanış. Bazıları bunu hava tahmini için kullanıyor. Ancak bu durumun bilimsel bir temeli var mı? Çalışmalar bu konuda farklı sonuçlar sunuyor. Efsane mi yoksa doğru mu? İşte yanıtlar!

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