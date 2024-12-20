onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Romatizması Olan İnsanlar Gerçekten Yağmuru Tahmin Edebilir mi?

Romatizması Olan İnsanlar Gerçekten Yağmuru Tahmin Edebilir mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 11:33

Romatizma hastalarının yağmurdan önce ağrılarının arttığını iddia ettiği yaygın bir inanış. Bazıları bunu hava tahmini için kullanıyor. Ancak bu durumun bilimsel bir temeli var mı? Çalışmalar bu konuda farklı sonuçlar sunuyor. Efsane mi yoksa doğru mu? İşte yanıtlar!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok romatizma hastası, yağmur öncesinde veya sırasında ağrılarının arttığını iddia eder. Hatta bazıları, hava durumu sunucularından daha iyi tahmin yapabildiklerini söyler.

Pek çok romatizma hastası, yağmur öncesinde veya sırasında ağrılarının arttığını iddia eder. Hatta bazıları, hava durumu sunucularından daha iyi tahmin yapabildiklerini söyler.

Ancak geniş çaplı bir araştırma, yağmurlu havalar ile eklem veya sırt ağrısı arasında bir bağlantı bulamamıştır. Çalışmada 11 milyon tıbbi ziyaretin verileri incelenmiş ve yağmurlu günlerde ağrı artışı gözlemlenmemiştir.

Ancak geniş çaplı bir araştırma, yağmurlu havalar ile eklem veya sırt ağrısı arasında bir bağlantı bulamamıştır. Çalışmada 11 milyon tıbbi ziyaretin verileri incelenmiş ve yağmurlu günlerde ağrı artışı gözlemlenmemiştir.

Bazı araştırmacılar, yağmur yerine hava basıncı veya nem gibi diğer çevresel faktörlerin eklem ağrısı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Örneğin, bir çalışma diz ağrısının düşük sıcaklıklarda veya yüksek barometrik basınçta hafifçe arttığını göstermiştir.

Bazı araştırmacılar, yağmur yerine hava basıncı veya nem gibi diğer çevresel faktörlerin eklem ağrısı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Örneğin, bir çalışma diz ağrısının düşük sıcaklıklarda veya yüksek barometrik basınçta hafifçe arttığını göstermiştir.

Ancak genel olarak bu tür bağlantılar, güçlü bir bilimsel dayanakla desteklenememiş.

Kişisel deneyimler, bilimsel kanıtlarla çelişebilir. İnsanlar genellikle iki olayın aynı anda meydana geldiği zamanları hatırlamaya daha yatkındır. Örneğin, yağmurlu bir günde eklem ağrısı yaşamak akılda kalıcı olabilir.

Kişisel deneyimler, bilimsel kanıtlarla çelişebilir. İnsanlar genellikle iki olayın aynı anda meydana geldiği zamanları hatırlamaya daha yatkındır. Örneğin, yağmurlu bir günde eklem ağrısı yaşamak akılda kalıcı olabilir.

Ancak ağrının olmadığı yağmurlu günler kolayca unutulabilir.

Yağmur ve eklem ağrısı arasındaki bağlantı hala tartışmalı bir konu. Araştırmalar güçlü bir kanıt bulamamış olsa da inancın popülerliği ve bireylerin deneyimleri göz ardı edilemez.

Yağmur ve eklem ağrısı arasındaki bağlantı hala tartışmalı bir konu. Araştırmalar güçlü bir kanıt bulamamış olsa da inancın popülerliği ve bireylerin deneyimleri göz ardı edilemez.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağmurun eklemlerimizi gerçekten etkileyip etkilemediğini söylemek için biraz daha sağlam kanıta ihtiyaç var.

Yağmurun eklemlerimizi gerçekten etkileyip etkilemediğini söylemek için biraz daha sağlam kanıta ihtiyaç var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın