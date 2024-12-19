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2024 Yılının Steam Özeti Yayınlandı: En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?

2024 Yılının Steam Özeti Yayınlandı: En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 19:31

Her yıl sonu Steam tarafından o yıla dair bir özet yayınlanıyor. Bu özet sayesinde, bir yıl içerisinde oynadığınız oyunları ve kazandığınız başarımları görebiliyorsunuz. İsteyen oyuncular, bu özeti diğer arkadaşları ile de paylaşabiliyor.

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2024 yılının geniş özeti geldi.

2024 yılının geniş özeti geldi.

Bu yıl oynadığınız oyunlar ve yaptığınız aktiviteler, Steam tarafından kaydedildi. Bu kayıtlar sonucunda da bir özet oyunculara sunuldu. Steam Retrospektifine, Steam ana sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hangi oyuna ne kadar süre ayırdınız?

Hangi oyuna ne kadar süre ayırdınız?

Bu yıl içerisinde en çok oynadığınız oyunları, bu özet sayesinde görebiliyorsunuz. En çok oynadığınız ilk 5 oyun, Steam özetinde detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Aylara göre oynama süreniz de özette yer alıyor.

Aylara göre oynama süreniz de özette yer alıyor.

Hangi aylarda daha çok oyun oynadığınız da bu özette sizlere sunulmuş. Bu yılın sizler için en yoğun geçen dönemlerini de bu özet sayesinde öğrenebiliyorsunuz.

Başarımlar olmazsa olmaz.

Başarımlar olmazsa olmaz.

Oyunlarda en sevdiğimiz şeylerden birisi başarım kazanmaktır. Steam bizlere bir güzellik daha yapıyor ve bunun için de bir istatistik özeti getiriyor. Bu yıl içerisinde kazandığınız başarım sayısını ve detaylarını, Steam Retrospektif'i ile öğrenebilirsiniz.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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