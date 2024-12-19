2024 Yılının Steam Özeti Yayınlandı: En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?
2024 Yılının Steam Özeti Yayınlandı: En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?
Her yıl sonu Steam tarafından o yıla dair bir özet yayınlanıyor. Bu özet sayesinde, bir yıl içerisinde oynadığınız oyunları ve kazandığınız başarımları görebiliyorsunuz. İsteyen oyuncular, bu özeti diğer arkadaşları ile de paylaşabiliyor.
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2024 yılının geniş özeti geldi.
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Hangi oyuna ne kadar süre ayırdınız?
Aylara göre oynama süreniz de özette yer alıyor.
Başarımlar olmazsa olmaz.
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