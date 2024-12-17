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Yılın En İyi Aksiyon Oyunu Ödülünü Alan Black Myth Wukong'a Türkçe Dil Desteği Geldi!

Yılın En İyi Aksiyon Oyunu Ödülünü Alan Black Myth Wukong'a Türkçe Dil Desteği Geldi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 17:06

2024 yılının göze çarpan oyunlarından olan Black Myth Wukong, sevindirici bir haber ile gündeme geldi. Aksiyonu ve boss savaşları ile öne çıkan yapım, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değildi. Aradan geçen birkaç aydan sonra da sevindirici haber geldi. Black Myth Wukong, resmî olarak Türkçe dil desteğine kavuştu.

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Aksiyonu ile göze çarpan oyun.

Aksiyonu ile göze çarpan oyun.

2024'ün yaz döneminde piyasaya sürülen Black Myth Wukong, sunduğu aksiyon ile ön plana çıkıyor. Yakın dövüşün ana odak olduğu bu yapım, bizlere oldukça geniş bir düşman ve boss havuzu sunuyor.

Yılın en iyi aksiyon oyunu ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi aksiyon oyunu ödülüne layık görüldü.

Birkaç gün önce gerçekleşen The Game Awards, birçok oyuna ödül dağıttı. Bu ödüllerden birisi de Black Myth Wukong'a gitti. Yılın en iyi aksiyon oyunu ödülünü kazanan yapım, birçok farklı alanda da aday olmayı başardı.

Türkçe dil desteği eklendi.

Türkçe dil desteği eklendi.

Çıktığı dönem birçok dil desteğine sahip olan Black Myth Wukong, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değildi. Oyunun piyasaya sürülmesinden aylar sonra da oyuna resmî olarak Türkçe dil desteği eklendi.

Aksiyon severler şans verebilir.

Aksiyon severler şans verebilir.

Black Myth Wukong, az önce de bahsettiğimiz gibi aksiyonu ile parlayan bir yapım. Çeşitlilik ve savaş mekanikleri konusunda sizleri üzmeyecek yapım, aksiyon severlerin radarına girebilir. Türkçe dil desteğinin eklenmesi de şans vermeniz için bir fırsat olabilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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