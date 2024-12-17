Yılın En İyi Aksiyon Oyunu Ödülünü Alan Black Myth Wukong'a Türkçe Dil Desteği Geldi!
Yılın En İyi Aksiyon Oyunu Ödülünü Alan Black Myth Wukong'a Türkçe Dil Desteği Geldi!
2024 yılının göze çarpan oyunlarından olan Black Myth Wukong, sevindirici bir haber ile gündeme geldi. Aksiyonu ve boss savaşları ile öne çıkan yapım, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değildi. Aradan geçen birkaç aydan sonra da sevindirici haber geldi. Black Myth Wukong, resmî olarak Türkçe dil desteğine kavuştu.
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Aksiyonu ile göze çarpan oyun.
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Yılın en iyi aksiyon oyunu ödülüne layık görüldü.
Türkçe dil desteği eklendi.
Aksiyon severler şans verebilir.
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