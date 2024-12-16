The Game Awards 2024 Etkinliğinde Duyurulan En Önemli Oyunları Derledik!

Gecenin ilk sürprizi şüphesiz The Witcher 4 oldu. Ciri'nin ana karakter rolüne geçtiği yeni Witcher oyunu, serinin diğer fragmanlarından alışık olduğumuz aksiyon dolu bir tanıtım videosu ile karşımıza çıktı. Şu an için çıkış tarihi henüz belli değil.