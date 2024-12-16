The Game Awards 2024 Etkinliğinde Duyurulan En Önemli Oyunları Derledik!
The Game Awards 2024 Etkinliğinde Duyurulan En Önemli Oyunları Derledik!
Dün gece saat 03:30 sularında başlayan The Game Awards 2024 ödül töreninde sadece ödüller dağıtılmadı, aynı zamanda birçok oyun duyurusu da yapıldı. Sizler için aralarından en önemlileri seçip sıraya koyduk, buyurun;
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1. REMATCH
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2. The Witcher 4
3. Elden Ring: Nightreign
4. The Outer Worlds 2
5. Split Fiction
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6. BLACKFROST: The Long Dark 2
7. Borderlands 4
8. Turok: Origins
9. Onimusha: Way of the Sword
10. Dying Light: The Beast
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11. The Last of Us Part II Remastered (PC)
12. Mafia: The Old Country
13. Intergalactic: The Heretic Prophet
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