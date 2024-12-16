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The Game Awards 2024 Etkinliğinde Duyurulan En Önemli Oyunları Derledik!

The Game Awards 2024 Etkinliğinde Duyurulan En Önemli Oyunları Derledik!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:01

Dün gece saat 03:30 sularında başlayan The Game Awards 2024 ödül töreninde sadece ödüller dağıtılmadı, aynı zamanda birçok oyun duyurusu da yapıldı. Sizler için aralarından en önemlileri seçip sıraya koyduk, buyurun;

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1. REMATCH

1. REMATCH

Sifu'nun geliştiricilerinden yeni bir futbol oyunu geliyor. Alıştığımızdan biraz daha farklı bir oynanış deneyimi sunmasını beklediğimiz REMATCH, önümüzdeki sene çıkacak.

2. The Witcher 4

2. The Witcher 4

Gecenin ilk sürprizi şüphesiz The Witcher 4 oldu. Ciri'nin ana karakter rolüne geçtiği yeni Witcher oyunu, serinin diğer fragmanlarından alışık olduğumuz aksiyon dolu bir tanıtım videosu ile karşımıza çıktı. Şu an için çıkış tarihi henüz belli değil.

3. Elden Ring: Nightreign

3. Elden Ring: Nightreign

Son dönemlerin şüphesiz en popüler oyunlarından birisi olan Elden Ring, yeni bir deneyimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Co-op bir çok oyunculu deneyim sunacak Elden Ring: Nightreign, dün gecenin heyecan yaratan bir diğer oyunuydu.

4. The Outer Worlds 2

4. The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment, serinin devam oyunu niteliğindeki The Outer Worlds 2'yi dün gece duyurdu. 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak tam net bir tarih paylaşılmadı.

5. Split Fiction

5. Split Fiction

It Takes Two ve A Way Out gibi yapımlarla tanınan Josef Fares, yeni iki kişilik oyunu Split Fiction'u dün gece duyurdu. Sinematik anlatımın ön planda olacağı oyun 6 Mart 2025 tarihinde çıkacak.

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6. BLACKFROST: The Long Dark 2

6. BLACKFROST: The Long Dark 2

Sevilen hayatta kalma oyunu The Long Dark'ın devamı niteliğindeki Blackfrost: The Long Dark 2 duyuruldu. Yine zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalışacağımız bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

7. Borderlands 4

7. Borderlands 4

Uzun zamandır söylentiler ile karşımıza çıkan ancak bir türlü kesin duyurusunu alamadığımız Borderlands 4, aksiyon dolu bir fragman ile duyuruldu. Oyunun 2025 yılında çıkacağı paylaşıldı.

8. Turok: Origins

8. Turok: Origins

Resmen ölü bir seri olan Turok sonunda geri dönüyor. Dün gecenin şaşırtıcı duyurularından birisi de Turok: Origins oldu. Vahşi dinozorlara karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bir aksiyon oyunu olarak gelecek.

9. Onimusha: Way of the Sword

9. Onimusha: Way of the Sword

Yine uzun zamandır görmediğimiz bir oyun serisi olan Onimusha'da yeni oyununa yakında kavuşmaya hazırlanıyor. Capcom tarafından geliştirilen oyunun 2026 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı.

10. Dying Light: The Beast

10. Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast aslında daha önceden duyurulmuştu ancak oyundan herhangi bir fragmana sahip değildik. Dün gece düzenlenen ödül töreninde oyunun ilk fragmanını da görme şansına eriştik.

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11. The Last of Us Part II Remastered (PC)

11. The Last of Us Part II Remastered (PC)

The Last of Us Part II Remastered'ın PC'ye geleceği de dün akşam duyurulan bir diğer haber oldu. Uzun zamandır PC'ye gelmesi beklenen oyun nihayet 3 Nisan 2025 tarihinde oyuncular ile buluşacak.

12. Mafia: The Old Country

12. Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country'de daha önceden duyurulan ancak ilk fragmanını dün alan bir oyun oldu. 2025 yılında çıkacağı söylenen ve 1900'lerdeki Sicilya semalarına gideceğimiz oyun için yayınlanan fragman oldukça heyecan yarattı.

13. Intergalactic: The Heretic Prophet

13. Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog'un yeni duyurulan oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet ise gecenin son duyurusu oldu. Uzun zamandır geliştirildiği söylenen oyundan ilk sinematik fragman da yayınlanmış oldu.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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