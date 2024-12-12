Assassin's Creed Shadows'dan Yakın Dövüş Odaklı Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı!

Assassin's Creed serisini devam ettirecek olan Shadows, yakın bir tarihte bizlerle buluşacak. Japonya'da geçecek olan oyun, şimdiden hayranları heyecanlandırmaya başladı. Şimdiye kadar birçok fragmanı yayınlanan oyun, bu sefer yakın dövüş odaklı bir video ile karşımıza çıkıyor.