Assassin's Creed Shadows'dan Yakın Dövüş Odaklı Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı!
Assassin's Creed Shadows'dan Yakın Dövüş Odaklı Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı!
Assassin's Creed serisini devam ettirecek olan Shadows, yakın bir tarihte bizlerle buluşacak. Japonya'da geçecek olan oyun, şimdiden hayranları heyecanlandırmaya başladı. Şimdiye kadar birçok fragmanı yayınlanan oyun, bu sefer yakın dövüş odaklı bir video ile karşımıza çıkıyor.
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Oyuna dair yakın dövüş odaklı bir video yayınlandı.
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Oyunda iki farklı karakter olacak.
Oyunun uzunluğu önceki oyunlara benzer olacak.
Shadows'un çıkmasına sayılı günler kaldı.
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