onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Assassin's Creed Shadows'dan Yakın Dövüş Odaklı Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı!

Assassin's Creed Shadows'dan Yakın Dövüş Odaklı Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 20:03

Assassin's Creed serisini devam ettirecek olan Shadows, yakın bir tarihte bizlerle buluşacak. Japonya'da geçecek olan oyun, şimdiden hayranları heyecanlandırmaya başladı. Şimdiye kadar birçok fragmanı yayınlanan oyun, bu sefer yakın dövüş odaklı bir video ile karşımıza çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyuna dair yakın dövüş odaklı bir video yayınlandı.

Oyunda iki farklı karakter olacak.

Oyunda iki farklı karakter olacak.

Daha önce Assassin's Creed oyunlarında iki ana karakter olayını görmüştük. Bu oyunda da aynı şekilde iki ana karakterimiz olacak. Bunlardan biri yakın dövüş ve savaş ağırlıklı olurken, diğer karakter de gizlilik odaklı olacak.

Oyunun uzunluğu önceki oyunlara benzer olacak.

Oyunun uzunluğu önceki oyunlara benzer olacak.

Assassin's Creed Shadows geliştiricileri, Reddit üzerinden bir soru cevap etkinliği düzenledi. Bu soru cevap seansı sırasında oyunun uzunluğu da soruldu. Shadows, serinin önceki oyunları olan Valhalla ve Odyssey ile benzer uzunlukta olacak.

Shadows'un çıkmasına sayılı günler kaldı.

Shadows'un çıkmasına sayılı günler kaldı.

Planlanan çıkış tarihine göre Assassin's Creed Shadows, 2024 Kasım ayında oyuncularla buluşacaktı. Ne yazık ki geliştirici ekip bu tarihi ileri çekti. Ertelenen oyun, 14 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın