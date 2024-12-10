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Time Dergisi 2024'ün En İyi Oyunlarını Seçti!

Time Dergisi 2024'ün En İyi Oyunlarını Seçti!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 20:13

Dünyaca ünlü Time dergisi, bu senenin en akılda kalıcı 10 oyununu seçti. Geçtiğimiz sene ilk sıraya Alan Wake 2'yi ve ikinci sıraya ise Baldur’s Gate 3'ü koyan dergi, bakalım bu sene için neler söylemiş, buyurun. 

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10. Helldivers 2

10. Helldivers 2

Henüz bu senenin başında çıkan Helldivers 2, 2024'ün ilk ikonik oyunlarından birisi olmuştu. Hem eş zamanlı oyuncu sayısıyla hem de satış başarısıyla ünlenmiş, oyuncuların bir numaralı gözdesi olmayı başarmıştı.

9. LEGO Horizon Adventures

9. LEGO Horizon Adventures

Lego serisi ile buluşan PlayStation ikonik markası Horizon, LEGO Horizon Adventures ile henüz geçtiğimiz aylarda karşımıza çıktı. Time dergisinin dokuzuncu sırasında yer alan bu yapım, kendine has mizah unsurları ve Lego oynanışıyla ön plana çıkıyor.

8. Star Wars Outlaws

8. Star Wars Outlaws

İlk çıktığı zaman oyuncuların eleştirilerine maruz kalan Star Wars Outlaws, yeni gelen güncellemeler ile sorunları bir bir ortadan kaldırmaya başladı. Time dergisinin sekizinci sırasında yer alan bu oyun, Star Wars evrenine farklı bir bakış açısı katmaya odaklanıyor.

7. Black Myth: Wukong

7. Black Myth: Wukong

The Game Awards içerisinde Yılın Oyunu ödülünün adaylarından birisi olan Black Myth: Wukong, bu sene Ağustos ayının sonlarında piyasaya sürüldü. Çin Mitolojisinden ilham alan hikâyesiyle ön plana çıkıyor.

6. Alan Wake 2: Night Springs ve The Lake House

6. Alan Wake 2: Night Springs ve The Lake House

Bu sene Alan Wake 2 için iki farklı ek paket çıktı. Bunlardan birisi Night Springs, diğeri ise The Lake House oldu. Bu 2 yeni DLC ile oyuna yaklaşık 4 saatlik bir senaryo deneyimi de eklendi. Time dergisi bu ek paketlere altıncı sırada yer vermiş durumda.

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5. Neva

5. Neva

Daha önce GRIS ile karşımıza çıkan Nomada Studio, bu sene Neva ile işleri çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Yılın en iyi bağımsız oyunlarından birisi olarak gösterilen Neva, Time dergisinin de listesinde kendisine yer bulmayı başarmış durumda.

4. Silent Hill 2

4. Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake şüphesiz yılın en iyi yapımlarından birisi. Gerek ürpertici atmosferi, gerek karakter işleyişi ve gerekse orijinaline sadık kalan yapısıyla oyuncuların sevgilisi olmayı da başardı. Time dergisi bu sene kendisini dördüncü sıraya yerleştirdi.

3. Final Fantasy VII Rebirth

3. Final Fantasy VII Rebirth

Sadece PlayStation 5'e çıkmış olsa bile senenin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen Final Fantasy VII Rebirth, Time dergisinin ilk 3 oyunu içerisinde yer alıyor. Orijinale sadık kalan senaryosu ve yenilikçi oynanışıyla ön plana çıkmayı da başarıyor.

2. Astro Bot

2. Astro Bot

İkinci sırada ise yine PlayStation özel oyunu olan Astro Bot yer alıyor. Oldukça eğlenceli bir platform ve bulmaca deneyimi sunan Astro Bot, küçük büyük demeden herkesin ilgi odağı olmayı başarmıştı.

1. Dragon Age: The Veilguard

1. Dragon Age: The Veilguard

Ve ilk sırada ise Dragon Age: The Veilguard yer alıyor. Yine oyuncuların bazı eleştirilerine maruz kalan bu yapım, Time dergisinin bu sene seçtiği en iyi oyun oldu. Bazı oyuncular Dragon Age serisinden uzaklaşıldığını söylese bile günün sonunda derginin seçtiği en iyi oyun olmayı başardı kendisi.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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