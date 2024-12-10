Time Dergisi 2024'ün En İyi Oyunlarını Seçti!
Time Dergisi 2024'ün En İyi Oyunlarını Seçti!
Dünyaca ünlü Time dergisi, bu senenin en akılda kalıcı 10 oyununu seçti. Geçtiğimiz sene ilk sıraya Alan Wake 2'yi ve ikinci sıraya ise Baldur’s Gate 3'ü koyan dergi, bakalım bu sene için neler söylemiş, buyurun.
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10. Helldivers 2
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9. LEGO Horizon Adventures
8. Star Wars Outlaws
7. Black Myth: Wukong
6. Alan Wake 2: Night Springs ve The Lake House
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5. Neva
4. Silent Hill 2
3. Final Fantasy VII Rebirth
2. Astro Bot
1. Dragon Age: The Veilguard
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