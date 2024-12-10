Time Dergisi 2024'ün En İyi Oyunlarını Seçti!

Ve ilk sırada ise Dragon Age: The Veilguard yer alıyor. Yine oyuncuların bazı eleştirilerine maruz kalan bu yapım, Time dergisinin bu sene seçtiği en iyi oyun oldu. Bazı oyuncular Dragon Age serisinden uzaklaşıldığını söylese bile günün sonunda derginin seçtiği en iyi oyun olmayı başardı kendisi.