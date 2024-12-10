Metacritic Puanlarına Göre 2024 Yılının En Kötü Oyunları!
Metacritic Puanlarına Göre 2024 Yılının En Kötü Oyunları!
Metacritic, oyunların incelendiği ve puan ortalamalarının hesaplandığı bir platform. Birçok oyun, basın kuruluşları ve oyuncular tarafından incelenerek puanlar alıyor. Bu puanlara göre de bir ortalama çıkartılıp sıralamaya giriyor. Biz de bu yıl çıkmış ve Metacritic'e göre en düşük puanları almış oyunları sizler için listeledik.
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10. Sker Ritual - Metascore: 55
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9. Die by the Blade - Metascore: 54
8. Funko Fusion - Metascore: 54
7. Silent Hill: The Short Message - Metascore: 53
6. Test Drive Unlimited Solar Crown - Metascore - 53
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5. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - Metascore: 53
4. Pneumata - Metascore: 52
3. Taxi Life: A City Driving Simulator - Metascore: 51
2. Looney Tunes: Wacky World of Sports - Metascore: 47
1. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash - Metascore: 44
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