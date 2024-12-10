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Metacritic Puanlarına Göre 2024 Yılının En Kötü Oyunları!

Metacritic Puanlarına Göre 2024 Yılının En Kötü Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 10:31

Metacritic, oyunların incelendiği ve puan ortalamalarının hesaplandığı bir platform. Birçok oyun, basın kuruluşları ve oyuncular tarafından incelenerek puanlar alıyor. Bu puanlara göre de bir ortalama çıkartılıp sıralamaya giriyor. Biz de bu yıl çıkmış ve Metacritic'e göre en düşük puanları almış oyunları sizler için listeledik.

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10. Sker Ritual - Metascore: 55

10. Sker Ritual - Metascore: 55

İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz bu oyun, üstünüze gelen canavarları ortadan kaldırmanızı istiyor. Bu yapım oyuncular tarafından beğenilse de basın tarafında oldukça düşük puanlar aldı.

9. Die by the Blade - Metascore: 54

9. Die by the Blade - Metascore: 54

Yakın dövüş odaklı bu oyun, sizleri 1'e 1 düellolara götürüyor. Çok oyunculu olarak piyasaya sürülen bu yapım, oyuncular tarafından karışık yorumlar aldı. Basın tarafında ise düşük inceleme puanları ile karşımıza çıkıyor.

8. Funko Fusion - Metascore: 54

8. Funko Fusion - Metascore: 54

'Funko Pop' adlı oyuncak serisi ile tanıdığımız bu marka, yeni bir oyun ile karşımıza çıktı. Tabiii bu oyun, oyuncular ve basın tarafından çok da iyi bir şekilde karşılanmadı.

7. Silent Hill: The Short Message - Metascore: 53

7. Silent Hill: The Short Message - Metascore: 53

Silent Hill serisinin 'demo' tadındaki oyunu olan The Short Message, seriye uzak olan ve girmek isteyen oyuncular için tasarlandı. Oyuncular tarafından karışık incelemelerle değerlendirilen yapım, basın tarafında ortalama altında kaldı.

6. Test Drive Unlimited Solar Crown - Metascore - 53

6. Test Drive Unlimited Solar Crown - Metascore - 53

Test Drive markası, yarış oyunları dünyasında ismi bilinen ve belirli bir kitlesi olan bir oyun serisi. Serinin son çıkan oyunu Solar Crown ise görünüşe göre kendi kitlesi tarafından da çok beğenilmemiş.

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5. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - Metascore: 53

5. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - Metascore: 53

Ninja Kaplumbağalar, 7'den 70'e herkesin ismini mutalaka duyduğu bir marka. Bu düzeyde popüler olan bir markanın da doğal olarak oyunları yapılıyor. Tabii, her oyun başarılı olacak diye bir şey yok.

4. Pneumata - Metascore: 52

4. Pneumata - Metascore: 52

Birinci şahıs kamera açısı ile oynadığımız bu oyun, hayatta kalma - korku türünde. Basının ve oyuncuların incelemelerine göre de bu türde pek başarılı olduğu söylenemez.

3. Taxi Life: A City Driving Simulator - Metascore: 51

3. Taxi Life: A City Driving Simulator - Metascore: 51

İsminden de anlaşıldığı üzere bu oyunda taksicilik yapıyoruz. Her ne kadar konsept güzel olsa da görünüşe göre geliştirici ekip bu konuda çok başarılı olamamış. Taxi Life, hem basından hem de oyunculardan olumsuz yorumlar alarak, 53 puanlık bir inceleme ortalaması yakalamış.

2. Looney Tunes: Wacky World of Sports - Metascore: 47

2. Looney Tunes: Wacky World of Sports - Metascore: 47

Wacky World of Sports, Loney Tunes karakterlerini bünyesinde barındıran bir spor oyunu. İçerisinde çeşitli spor dallarını bulunduran bu yapım, oyunculardan ortalama yorumlar alsa da basın tarafından büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

1. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash - Metascore: 44

1. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash - Metascore: 44

Jujutsu Kaisen markasının bu yıl çıkan oyunu Cursed Clash, oyunculardan ve basından büyük eleştiri aldı. Bu eleştiriler doğal olarak incelemelere de yansıdı ve bu yılın en düşük puanlı oyunu unvanı bu yapıma gitti.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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