İddia: Lies of P Geliştiricileri Yeni Bir Hayatta Kalma Korku Oyunu Üzerine Çalışıyor!
İddia: Lies of P Geliştiricileri Yeni Bir Hayatta Kalma Korku Oyunu Üzerine Çalışıyor!
Souls türü oyunlar günümüzde oldukça popüler. FromSoftware dışında bu türde kaliteli iş bulmak da bir haylı zorlaştı. Lies of P ise souls türündeki en başarılı oyunlardan birisi olmayı başarmıştı. Oyunun geliştiricileri, yeni bir oyun üzerine çalışmalara da başlamış olabilir. Bu oyun hayatta kalma, korku türünde olması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lies of P, başarılı bir yapım oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lies of P için bir DLC geliyor!
Geliştirici ekip yeni bir işe alım yaptı.
Başka bir işe alım da yakın zamanda gerçekleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın