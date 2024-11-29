İddia: Lies of P Geliştiricileri Yeni Bir Hayatta Kalma Korku Oyunu Üzerine Çalışıyor!

Ortaya atılan yeni bilgilere göre Round 8, yeni bir işe alım yapıyor. Bu işe alımın kriterleri ise hayatta kalma, korku türünde deneyimli olmak. Bunun yanında bilim kurgu temasında da tecrübeli olması isteniyor. Bu durum da bizlere geliştiricilerin hayatta kalma, korku türünde bir oyun yapabileceğine işaret ediyor.