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İddia: Lies of P Geliştiricileri Yeni Bir Hayatta Kalma Korku Oyunu Üzerine Çalışıyor!

İddia: Lies of P Geliştiricileri Yeni Bir Hayatta Kalma Korku Oyunu Üzerine Çalışıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 16:16

Souls türü oyunlar günümüzde oldukça popüler. FromSoftware dışında bu türde kaliteli iş bulmak da bir haylı zorlaştı. Lies of P ise souls türündeki en başarılı oyunlardan birisi olmayı başarmıştı. Oyunun geliştiricileri, yeni bir oyun üzerine çalışmalara da başlamış olabilir. Bu oyun hayatta kalma, korku türünde olması bekleniyor.

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Lies of P, başarılı bir yapım oldu.

Lies of P, başarılı bir yapım oldu.

Bloodborne esintileri taşıyan Lies of P, çıktığı dönem oyunculardan ve basından olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bunun yanında satış anlamında da başarılı bir grafik çizmeyi başardı.

Lies of P için bir DLC geliyor!

Lies of P için bir DLC geliyor!

Lies of P için bir DLC paketinin geliştirildiğini biliyoruz. Her ne kadar bu DLC paketi için net bir çıkış tarihi olmasa da yakın bir zamanda görebiliriz. Ortaya atılan bilgilere göre bu DLC paketi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bizlerle buluşacak.

Geliştirici ekip yeni bir işe alım yaptı.

Geliştirici ekip yeni bir işe alım yaptı.

Lies of P'nin geliştirici stüdyosu Round 8, yaz aylarında bir işe alım yapmıştı. Bu işe alımdaki kriterler ise açık dünyada oyun geliştirme tecrübesiydi. Bunun yanında bu açık dünya tecrübesinin eşsiz olması gibi maddeler de yer alıyordu.

Başka bir işe alım da yakın zamanda gerçekleşti.

Başka bir işe alım da yakın zamanda gerçekleşti.

Ortaya atılan yeni bilgilere göre Round 8, yeni bir işe alım yapıyor. Bu işe alımın kriterleri ise hayatta kalma, korku türünde deneyimli olmak. Bunun yanında bilim kurgu temasında da tecrübeli olması isteniyor. Bu durum da bizlere geliştiricilerin hayatta kalma, korku türünde bir oyun yapabileceğine işaret ediyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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