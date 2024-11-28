onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Steam Sonbahar İndirimlerinde Alabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimlerinde Alabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyunlar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 10:46

Steam Sonbahar İndirimleri geçtiğimiz saatlerde başladı ve bizde sizler için güzel bir indirim listesi hazırlamak istedik. Daha önce hiç girmediği kadar indirime giren bazı oyunları derledik ve sizlere sunuyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. STAR WARS Jedi: Fallen Order

10. STAR WARS Jedi: Fallen Order

Cal Kestis karakterinin hikâyesini başlatan STAR WARS Jedi: Fallen Order, %90 indirimle yaklaşık 138 TL karşılığında satın alınabiliyor. Star Wars evrenini seviyorsanız ve aksiyon dolu bir senaryo deneyimi yaşamak istiyorsanız tavsiyemizdir.

9. Far Cry 5

9. Far Cry 5

Günümüzdeki Far Cry oyunları artık birbirine benzese bile Far Cry 6'ya bütçesi yetmeyenlerin mutlaka tercih etmesi gereken bir diğer oyun Far Cry 5, %90 indirimle 166 TL civarına kütüphaneye eklenebiliyor.

8. Need for Speed Unbound

8. Need for Speed Unbound

İlk çıktığı dönemler görselliği sebebiyle eleştirilen ancak daha sonra oldukça sevilen Need for Speed Unbound'da güzel bir indirime girmiş durumda. Hatta bugüne kadar aldığı en büyük indirimi görmüş diyebiliriz. Kendisini %93 indirim ile birlikte 169 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz.

7. Kingdom Come: Deliverance

7. Kingdom Come: Deliverance

Gerçekçi bir Orta Çağ atmosferi sunan Kingdom Come: Deliverance, sürükleyici senaryo yapısı ve açık dünyası ile oynayanları kendisine hayran bıraktırıyor. Savaş sistemi biraz zorlu olsa bile mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yapım diye düşünüyoruz. %90 indirim ile birlikte 80 TL karşılığında satın alınabiliyor.

6. Assassin's Creed Odyssey

6. Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins ile başlayan yeni dönem Assassin's Creed oyunlarının en bilindik yapımlarından birisi kendisi. Antik Yunan topraklarında deli dolu bir maceraya çıkacağınız Assassin's Creed Odyssey, %90 indirim ile birlikte 166 TL karşılığında satın alınabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy

5. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy

Çok düşük fiyata 3 Tomb Raider oyununa kim hayır der? Bu paket içerisinde 2013 yılında çıkan Tomb Raider, serinin devam oyunu olan Rise of the Tomb Raider ve şimdilik son oyun olan Shadow of the Tomb Raider yer alıyor. İçerisinde oyunların DLC'leri de yer alıyor. Bu Trilogy paketini %95 indirim ile birlikte 187 TL karşılığında alabiliyorsunuz.

4. Layers of Fear (2016)

4. Layers of Fear (2016)

Deli dolu bir korku-gerilim oyunu arayanlara önerebileceğimiz Layers of Fear, Psikolojinin sınırlarını zorlayan bir senaryoya ve atmosferiyle geren bir yapıya sahip kendisi. %90 indirim ile birlikte 35 TL karşılığında kütüphaneye ekleme şansınız bulunuyor.

3. Mad Max

3. Mad Max

Mad Max evreninde gezmek, dilediğinizce araç kullanmak ve kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışmak kulağa nasıl geliyor? Eğer hoş geliyorsa kendisini %90 indirim ile birlikte 69 TL'ye kütüphaneye ekleme şansınız bulunuyor.

2. Metro Exodus

2. Metro Exodus

2019 yılında çıkan ve serinin şimdilik son oyunu konumunda yer alan Metro Exodus, seriyi çok daha başka bir seviyeye yükseltmişti. Kapalı alanlardan çıkarak kısmi bir açık dünyaya adım attığınız bu oyunu 159 TL'ye alabiliyorsunuz. Kendisi %80 indirime girmiş durumda.

1. Mass Effect Legendary Edition

1. Mass Effect Legendary Edition

Ve geldik listemizin sonuna. %92'lik bir indirim gören ve 166 TL'ye alabileceğiniz Mass Effect Legendary Edition, geçmişte çıkan Mass Effect'in ilk 3 oyununu bünyesinde birleştiriyor. Sadece bununla kalmıyor, aynı zamanda görsel ve mekanik iyileştirmelerini de paket içerisine dahil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın