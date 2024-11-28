Steam Sonbahar İndirimlerinde Alabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyunlar

Gerçekçi bir Orta Çağ atmosferi sunan Kingdom Come: Deliverance, sürükleyici senaryo yapısı ve açık dünyası ile oynayanları kendisine hayran bıraktırıyor. Savaş sistemi biraz zorlu olsa bile mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yapım diye düşünüyoruz. %90 indirim ile birlikte 80 TL karşılığında satın alınabiliyor.