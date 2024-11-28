Steam Sonbahar İndirimlerinde Alabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyunlar
Steam Sonbahar İndirimlerinde Alabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyunlar
Steam Sonbahar İndirimleri geçtiğimiz saatlerde başladı ve bizde sizler için güzel bir indirim listesi hazırlamak istedik. Daha önce hiç girmediği kadar indirime giren bazı oyunları derledik ve sizlere sunuyoruz!
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10. STAR WARS Jedi: Fallen Order
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9. Far Cry 5
8. Need for Speed Unbound
7. Kingdom Come: Deliverance
6. Assassin's Creed Odyssey
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5. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy
4. Layers of Fear (2016)
3. Mad Max
2. Metro Exodus
1. Mass Effect Legendary Edition
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