"Ödül Zaten": Tarikat Konusu Sebebiyle RTÜK'ten Ceza Alan Arka Sokaklar'a Gonca Vuslateri'den Destek!
"Ödül Zaten": Tarikat Konusu Sebebiyle RTÜK'ten Ceza Alan Arka Sokaklar'a Gonca Vuslateri'den Destek!
RTÜK'ün bugünkü toplantısından dört diziye ceza çıkmıştı. Sahipsizler, Deha, Arka Sokaklar ve Yabani için çıkan yayın durdurma kararına ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelmişti. Tarikat konusunun işlendiği bölüm sebebiyle Arka Sokaklar'ın ceza almasına Çoruh, 'Ödül sayarım' demişti. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de Çoruh'un yorumunu destekleyerek RTÜK kararına tepki gösterdi.
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RTÜK'ün bugünkü toplantısından Yabani, Sahipsizler, Arka Sokaklar ve Deha dizilerine ceza kararı çıkmıştı.
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Verilen yayın durdurma kararının ardından ilk tepki Arka Sokaklar oyuncusu Şevket Çoruh'tan gelmişti.
Karar için bir tepki de Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen'den geldi.
Leyla dizisinde oyunculuk resitali yaşatan Gonca Vuslateri de karara tepki gösterirken aynı zamanda Şevket Çoruh'u destekledi.
Vuslateri, tarikatlar konusunu işlediği için ceza alan Arka Sokaklar'ın cezasına "Ödül sayarım" diyen Şevket Çoruh'u alıntılayarak, "Ödül zaten" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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