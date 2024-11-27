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Bir Final Haberi Daha: NOW'ın İddialı Dizisi Bitiyor!

Bir Final Haberi Daha: NOW'ın İddialı Dizisi Bitiyor!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2024 - 16:14

Yerli dizilerin final haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bugünün 2. final haberini yayınlayan Birsen Altuntaş, Kalpazan'ın ardından NOW'ın da bir dizisi için final kararı aldığını açıkladı. NOW'ın henüz birkaç bölümdür yayınlanan dizisi düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda edecek. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Reklam gelirlerinin düşmesi ve dizilerin artan maliyeti sonrasında kanallar yayınladıkları diziler hakkında hızlı final kararları almaya başladı.

Reklam gelirlerinin düşmesi ve dizilerin artan maliyeti sonrasında kanallar yayınladıkları diziler hakkında hızlı final kararları almaya başladı.

Bu kanallardan biri de NOW oldu.

Birsen Altuntaş henüz birkaç saat önce Show TV'de yayınlanan Kalpazan hakkında final kararını açıklarken beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

Birsen Altuntaş henüz birkaç saat önce Show TV'de yayınlanan Kalpazan hakkında final kararını açıklarken beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

Kalpazan'ın final haberine buradan ulaşabilirsiniz:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı.

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Aşk Evlilik Boşanma henüz 2 bölüm yayınlanmıştı.

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Aşk Evlilik Boşanma henüz 2 bölüm yayınlanmıştı.

İddialı dizi 4. bölümde final yaparak ekrana veda edecek.

İddialı dizi 4. bölümde final yaparak ekrana veda edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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