Reyting Kurbanı Oldu: Show TV'nin İddialı Dizisi Hakkında Final Kararı
Reyting Kurbanı Oldu: Show TV'nin İddialı Dizisi Hakkında Final Kararı
Show TV, bu sezona hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezondan iddialı dizileriyle yola devam eden kanal, ayrıca yeni dizi projeleriyle fırtınalar estiriyordu. Birsen Altuntaş, Show TV hakkında beklenmedik bir haber yayınlandı. Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin iddialı dizisi için final kararı alındı. İşte haberin detayları...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en izlenen dizilerine ev sahipliği yapan Show TV, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmış ve bünyesine yepyeni projeler eklemişti.
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Kızılcık Şerbeti, Bahar, Sandık Kokusu gibi tutmuş işlerin yanı sıra yeni sezonda Deha, Siyah Kalp, Kalpazan dizilerini yayın akşına dahil eden Show TV'de işler beklenildiği gibi ilerlemedi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın 3. kez partner olduğu Kalpazan için final kararı alındı.
Altuntaş'ın haberine göre söz konusu final kararı dün gece (26 Kasım) alındı ve sabahında oyuncularla set ekibine aktarıldı.
Altuntaş, final kararlarının bu kadar hızlı alınmasında reklam gelirlerinin çok düşmesi ve dizilerin artan maliyetlerinin etkisi olabileceğinin altını çizdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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