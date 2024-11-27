Hamdi Alkan, Beren Saat'i Keşfettiği Anı Yıllar Sonra Anlattı
Hamdi Alkan, Beren Saat'i Keşfettiği Anı Yıllar Sonra Anlattı
2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışma programıyla tanıdığımız Beren Saat, bu yarışmanın ardından hayatımıza dahil olmuştu. O dönem yarışma programında jüri üyesi olan Hamdi Alkan, Beren Saat hakkında yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Beren Saat'i keşfettiği anı anlatan Alkan, Saat'i görür görmez aldığı notları da paylaştı. Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa'ya konuk olan Alkan'ın söylemleri gündem oldu. İşte o anlar...
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, Özlem Esra Ada'nın Pembe Masa programına konuk oldu.
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Bir döneme damga vuran Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında jüri üyeliği yapan Hamdi Alkan, burada ünlü olan Beren Saat hakkında konuştu.
Beren Saat, yarışma programının favorilerinden olmuş ve kadınlarda 2. olarak iyi bir derece elde etmişti.
Beren Saat'i keşfettiğini açıklayan Alkan, Saat'i sahnede görür görmez ‘İşte Türkiye’nin yıldızlarından biri geldi’ diye not aldığını açıkladı.
Hamdi Alkan, Beren Saat'in başarılı bir oyuncu olması hakkında "Dediğim de oldu. Şimdi onu başarılı projelerde görmek, ekranlarda görmek beni çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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