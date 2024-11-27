Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TV Dizilerini Eleştirmesine Yanıt Verdi
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TV Dizilerini Eleştirmesine Yanıt Verdi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v101b...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımla yerli dizileri hedef almıştı. 'Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor.' ifadelerini kullanan Erdoğan'ın bu çıkışına Fatih Altaylı'dan yanıt geldi. YouTube kanalında gündemi yorumlayan Altaylı, bu konuyu da es geçmedi. İşte o anlar...
KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yerli dizileri hedef alan bir paylaşım yapmıştı.
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YouTube kanalı üzerinden gündemsel konuları yorumlayan Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." sözlerine yanıt verdi.
"Bazı diziler onları çok rahatsız ediyor, biliyorum. Özellikle bu kızıllı diziler var. Kızıl Goncalar'la Kızılcık Şerbeti. Bunlardan çok rahatsızlar."
"Arka Sokaklar'da islamcılara yönelik bir söylemler falan olmuş. Bunlar rahatsız ediyor iktidarı belli açılardan. Her ne kadar senaryolara ufak tefek dokunuşlar yaparak bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak şeyler yapıyorlarsa bile özellikle geçen hafta Arka Sokaklar adlı dizide meydana gelenler iktidarda bayağı bir öfkeye sebep olmuş."
"O yüzden bu dizileri hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanının da aldığı doğru. Açıkçası bu dizilerin hiçbirini seyretmediğim için, Kızılcık Şerbeti'ni biraz seyretmiştim sonra sıkıldım bıraktım. Ama bu dizilerde de zaman zaman abartılı şeyler olduğu bir gerçek."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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