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Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TV Dizilerini Eleştirmesine Yanıt Verdi

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TV Dizilerini Eleştirmesine Yanıt Verdi

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Altaylı yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2024 - 11:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımla yerli dizileri hedef almıştı. 'Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor.' ifadelerini kullanan Erdoğan'ın bu çıkışına Fatih Altaylı'dan yanıt geldi. YouTube kanalında gündemi yorumlayan Altaylı, bu konuyu da es geçmedi. İşte o anlar...

KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v101b...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yerli dizileri hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yerli dizileri hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Burada bahsetmiştik:

YouTube kanalı üzerinden gündemsel konuları yorumlayan Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." sözlerine yanıt verdi.

YouTube kanalı üzerinden gündemsel konuları yorumlayan Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." sözlerine yanıt verdi.

"Bazı diziler onları çok rahatsız ediyor, biliyorum. Özellikle bu kızıllı diziler var. Kızıl Goncalar'la Kızılcık Şerbeti. Bunlardan çok rahatsızlar."

"Bazı diziler onları çok rahatsız ediyor, biliyorum. Özellikle bu kızıllı diziler var. Kızıl Goncalar'la Kızılcık Şerbeti. Bunlardan çok rahatsızlar."

"Arka Sokaklar'da islamcılara yönelik bir söylemler falan olmuş. Bunlar rahatsız ediyor iktidarı belli açılardan. Her ne kadar senaryolara ufak tefek dokunuşlar yaparak bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak şeyler yapıyorlarsa bile özellikle geçen hafta Arka Sokaklar adlı dizide meydana gelenler iktidarda bayağı bir öfkeye sebep olmuş."

"Arka Sokaklar'da islamcılara yönelik bir söylemler falan olmuş. Bunlar rahatsız ediyor iktidarı belli açılardan. Her ne kadar senaryolara ufak tefek dokunuşlar yaparak bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak şeyler yapıyorlarsa bile özellikle geçen hafta Arka Sokaklar adlı dizide meydana gelenler iktidarda bayağı bir öfkeye sebep olmuş."

"O yüzden bu dizileri hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanının da aldığı doğru. Açıkçası bu dizilerin hiçbirini seyretmediğim için, Kızılcık Şerbeti'ni biraz seyretmiştim sonra sıkıldım bıraktım. Ama bu dizilerde de zaman zaman abartılı şeyler olduğu bir gerçek."

"O yüzden bu dizileri hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanının da aldığı doğru. Açıkçası bu dizilerin hiçbirini seyretmediğim için, Kızılcık Şerbeti'ni biraz seyretmiştim sonra sıkıldım bıraktım. Ama bu dizilerde de zaman zaman abartılı şeyler olduğu bir gerçek."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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