Onur Buldu, Güldür Güldür'den Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Onur Buldu, Güldür Güldür'den Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'dan ayrılma kararı alan Onur Buldu, izleyicileri epey şaşırtmıştı. Şimdilerde 12. sezonuyla ekranlarda olan programa geri dönen Buldu'nun Bilal karakteriyle yeniden sahneye çıkması coşkuyla karşılanırken Buldu'nun bu ayrılık kararını neden aldığı bir soru işaretiydi. Ceyda Düvenci, Onur Buldu'dan bu sorunun yanıtını aldı. Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Onur Buldu, Güldür Güldür'den. neden ayrıldığını ilk kez itiraf etti. İşte o anlar...
KAYNAK: Bambaşka Sohbetler
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19 Ekim günü yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Güldür Güldür Show'da büyük bir sürpriz yaşanmış ve önceki sezonlarda programdan ayrılan Onur Buldu ile Ecem Erkek, geri dönüş kararı almıştı.
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12 yıldır programda boy gösteren Buldu, 380. bölümle beraber sahneye geri dönerken Güldür Güldür'den ayrılma sebebini hiç açıklamamıştı.
Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programında konuk ettiği Onur Buldu'ya "Neden ayrıldın?" sorusunu sorarak akıllardaki soru işaretini giderdi.
"Ayrıldığımda ziyarete de gittim 12 yıl dile kolay! Bütün duygular beraber yaşandı, evlendik çocuk yaptık! Çok güzeldi, bazen yeni projede bunda zorlanıyorum. Nasıl oynar, o nasıl oynar!"
"Çok güvenli bir alan işte bu biraz da bu yüzden gitmek istedim diğer dünyayı da deneyimleyebilmek için orası çok konforlu. Çok güvenli ve steril."
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"Bir ayrı eve çıktım. Her şey o kadar bıraktığım yerden devam ediyor ki bütün ilişkiler. Nasıl bıraktıysam öyle devam ediyor. Öyle devam etmediği noktada bence sorun olur."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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