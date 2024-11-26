Zuhal Topalla Yemekteyiz'de Bir İlk! Bu Hafta Çiftler Yarışacak!
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Zuhal Topalla Yemekteyiz'de Bir İlk! Bu Hafta Çiftler Yarışacak!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in son bölümünde Zuhal Topal büyük bir bomba patlattı. Yarışmanın sevilen sunucusu Topal, yeni haftada bireysel değil çiftlerin yarışacağını duyurdu. 25-29 Kasım haftasında çiftler yemeği beraber yapıp misafirlerini beraber ağırlayacak. Çiftin uyumlu çalışması da puan almaları için bir etmen olacak. İşte detaylar...
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Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'de yeni bir dönem başlıyor.
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Yeni sezonda büyük ödülün 150 bin TL olduğu yarışma programında geçtiğimiz hafta Zuhal Topal önemli bir duyuru yaptı.
25-29 Kasım haftasında bireysel yarıştan çıkıp çiftlerin yarışacağı bir konsepti deneyeceklerini belirten Topal, büyük heyecan yarattı.
Haftanın ilk çifti Menekşe ve Emirhan olurken 14 yıldır evli çift, uyumlu çalışarak misafirlerini ağırladılar.
Bakalım bu yeni konseptte neler yaşanacak? Şimdiden merak ettik!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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