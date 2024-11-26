Tüylerimiz Ürperdi: Naim'in Vahit'in Elini Kestiği Kızıl Goncalar Alkışı Hak Etti!
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Tüylerimiz Ürperdi: Naim'in Vahit'in Elini Kestiği Kızıl Goncalar Alkışı Hak Etti!
NOW'ın rakipsiz dizisi Kızıl Goncalar, yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Vahit'in 'Hatem-ül Evliya' olacağım diye çıldırdığı 2. sezonda Mira'nın Naim ve Meryem'in kızı çıkmasıyla şeytan aklı yine harıl harıl çalışmaya başladı. Zeynep'i Cüneyd'e kaptıran Vahit, Meryem'le de evlenemeyince son kozu Mira'yı kullanma kararı aldı. Evlenmek için artık hiçbir engel kalmadığını düşünen Vahit, Sadi Hüdayi'nin müthiş ters köşesiyle yine muradına eremedi ve Naim, ilk sezon kesilen elinin intikamını kızını koruyarak aldı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada yoğun beğeni aldı.
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NOW'ın reyting rekorları kıran dizisi Kızıl Goncalar, final tadında bir bölümle ekrana geldi.
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Son olarak Zeynep'le evlenmek için türlü dalavereler çeviren Vahit, Cüneyd'in Zeynep'i tekrardan nikahına aldığını öğrenince çıldırmış ve gözünü Naim ve Meryem'in kızı olduğu ortaya çıkan Mira'ya dikmişti.
Tarikata getirip tesettüre soktuğu Mira'yla evlenmek üzereyken şahit olarak yanında bulunan Sadi Hüdayi'nin mekanın sahibi gibi ortama girişi ve Mira'nın Meryem tarafından emzirilmediğini belirtmesiyle Vahit yine muradına eremedi.
İlk sezon sonunda Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı.
Vahit'in öfkeden kolunun acısını bile hissetmediği sahne tüylerimizi ürpertirken o anlara sosyal medyadan yorum yağdı!
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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