MasterChef'te Yine Kaza! Eda, Feryat Ederek Arkadaşlarını Çağırdı
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MasterChef'te Yine Kaza! Eda, Feryat Ederek Arkadaşlarını Çağırdı
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 10 yarışmacı kaldı. E haliyle işler daha da kızıştı. Son bölümde kaptan olmak için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci halde sıkıştırdı ve arkadaşlarından yardım istedi. Yalnızca Erim'in yardıma gitmesi izleyiciden tepki alırken MasterChef'te üst üste yaşanan kazalar dikkat çekti. İşte Eda'nın o anları...
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Son hafta Muratcan'ın elendiği MasterChef Türkiye'de artık 10 yarışmacı kaldı. E haliyle yarışmacıların hırs seviyesi de katlanarak arttı.
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Son bölümde kaptanlık için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci şekilde sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.
Eda'nın yardım isteğine yalnızca Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef karşılık verirken diğer yarışmacıların yerlerinden kıpırdamadan yemeklerini yapmaya devam etmeleri tepkilere neden oldu.
Finale sayılı haftalar kala MasterChef yarışmacılarının üst üste bu kadar fazla kaza geçirmeleri de gözden kaçmadı.
Elini sıkıştıran Eda'ya ekipler anında müdahalede bulunurken o anlar ekran başında yüreklerimizi burktu.
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İşte Eda'nın o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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