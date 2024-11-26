onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
MasterChef'te Yine Kaza! Eda, Feryat Ederek Arkadaşlarını Çağırdı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

MasterChef'te Yine Kaza! Eda, Feryat Ederek Arkadaşlarını Çağırdı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2024 - 09:02

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 10 yarışmacı kaldı. E haliyle işler daha da kızıştı. Son bölümde kaptan olmak için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci halde sıkıştırdı ve arkadaşlarından yardım istedi. Yalnızca Erim'in yardıma gitmesi izleyiciden tepki alırken MasterChef'te üst üste yaşanan kazalar dikkat çekti. İşte Eda'nın o anları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son hafta Muratcan'ın elendiği MasterChef Türkiye'de artık 10 yarışmacı kaldı. E haliyle yarışmacıların hırs seviyesi de katlanarak arttı.

Son hafta Muratcan'ın elendiği MasterChef Türkiye'de artık 10 yarışmacı kaldı. E haliyle yarışmacıların hırs seviyesi de katlanarak arttı.

Son bölümde kaptanlık için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci şekilde sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.

Son bölümde kaptanlık için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci şekilde sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.

Eda'nın yardım isteğine yalnızca Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef karşılık verirken diğer yarışmacıların yerlerinden kıpırdamadan yemeklerini yapmaya devam etmeleri tepkilere neden oldu.

Eda'nın yardım isteğine yalnızca Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef karşılık verirken diğer yarışmacıların yerlerinden kıpırdamadan yemeklerini yapmaya devam etmeleri tepkilere neden oldu.

Finale sayılı haftalar kala MasterChef yarışmacılarının üst üste bu kadar fazla kaza geçirmeleri de gözden kaçmadı.

Finale sayılı haftalar kala MasterChef yarışmacılarının üst üste bu kadar fazla kaza geçirmeleri de gözden kaçmadı.

Elini sıkıştıran Eda'ya ekipler anında müdahalede bulunurken o anlar ekran başında yüreklerimizi burktu.

Elini sıkıştıran Eda'ya ekipler anında müdahalede bulunurken o anlar ekran başında yüreklerimizi burktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Eda'nın o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın