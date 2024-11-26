onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Geri Zekâlılar..." Müge Anlı'dan Canlı Yayında Sert Çıkış!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

"Geri Zekâlılar..." Müge Anlı'dan Canlı Yayında Sert Çıkış!

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2024 - 08:30

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gergin anlar yaşandı. Canlı yayındayken TT olduğunu belirten Müge Anlı, 'Türkiye'de sosyal yardım var dediğim için. Yok mu?' çıkışıyla gündem oldu. Epey sinirlenen Anlı, 'Geri zekâlılar' diyerek ekrandan hakkında söylenenlere isyan etti. Anlı'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2008 yılından beri kayıpları bulup en zorlu cinayetleri çözen Müge Anlı için sosyal medyada TT olmak alışılmadık bir durum değil. Fakat son bölümdeki TT olma nedeniyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

2008 yılından beri kayıpları bulup en zorlu cinayetleri çözen Müge Anlı için sosyal medyada TT olmak alışılmadık bir durum değil. Fakat son bölümdeki TT olma nedeniyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Bir katılımcının "Almanya'da sosyal yardım var" sözlerine "Türkiye'de de var" diyerek karşılık veren Müge Anlı, bu sözleriyle tepki alıp TT oldu.

Bir katılımcının "Almanya'da sosyal yardım var" sözlerine "Türkiye'de de var" diyerek karşılık veren Müge Anlı, bu sözleriyle tepki alıp TT oldu.

Anlı, kendisini eleştirenlere canlı yayında sert çıkış yaptı.

Anlı, kendisini eleştirenlere canlı yayında sert çıkış yaptı.

“Gene TT olmuşum. Almanya’dan gelip annesini arayan kadın ‘Almanya’da sosyal yardım var’ dediğinde ‘Türkiye’de de var’ dediğim için. Yok mu? Zekası geri insanlara saygı duyuyorum, kendi akıllı sanan geri zekâlılar oldukça rahatsız verici.”

“Yok mu sosyal yardım? Ha, siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekâlı değil. Yazanlar geri zekâlı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı?”

“Yok mu sosyal yardım? Ha, siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekâlı değil. Yazanlar geri zekâlı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı?”

"Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar geri zekâlı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani."

"Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar geri zekâlı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz Müge Anlı'nın bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın