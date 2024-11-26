"Geri Zekâlılar..." Müge Anlı'dan Canlı Yayında Sert Çıkış!
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"Geri Zekâlılar..." Müge Anlı'dan Canlı Yayında Sert Çıkış!
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gergin anlar yaşandı. Canlı yayındayken TT olduğunu belirten Müge Anlı, 'Türkiye'de sosyal yardım var dediğim için. Yok mu?' çıkışıyla gündem oldu. Epey sinirlenen Anlı, 'Geri zekâlılar' diyerek ekrandan hakkında söylenenlere isyan etti. Anlı'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
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2008 yılından beri kayıpları bulup en zorlu cinayetleri çözen Müge Anlı için sosyal medyada TT olmak alışılmadık bir durum değil. Fakat son bölümdeki TT olma nedeniyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.
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Bir katılımcının "Almanya'da sosyal yardım var" sözlerine "Türkiye'de de var" diyerek karşılık veren Müge Anlı, bu sözleriyle tepki alıp TT oldu.
Anlı, kendisini eleştirenlere canlı yayında sert çıkış yaptı.
“Yok mu sosyal yardım? Ha, siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekâlı değil. Yazanlar geri zekâlı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı?”
"Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar geri zekâlı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani."
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Siz Müge Anlı'nın bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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