Star TV'nin Merakla Beklenen "Şehrazat" Dizisinin İsmi Değişti!
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Star TV'nin Merakla Beklenen "Şehrazat" Dizisinin İsmi Değişti!
Star TV'nin yeni dizisi 'Şehrazat', sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor. Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı dizi için geri sayım başlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şehrazat ismiyle yayınlanacak olan dizinin ismi son anda değişti. Dram yükü epey ağır olan dizinin yeni ismi tanıtım fragmanıyla beraber duyuruldu. İşte Şehrazat dizisinin yeni ismi...
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Star TV'nin sezon ortasında yayınlamaya karar verdiği "Şehrazat" dizisi için geri sayım başladı.
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Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanırken beklenmedik bir gelişme fark edildi.
Aylardır Şehrazat ismiyle duyurulan dizi, "Sen Ağlama İstanbul" ismiyle tanıtıldı. Böylece dizinin isminde bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.
Dram yükünün epey ağır olduğu dizinin fragmanı beğeni toplarken ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
İşte Sen Ağlama İstanbul'un tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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