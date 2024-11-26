Kızılcık Şerbeti'nin Fatih ve Görkem'i Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih ve Görkem'i Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih karakterlerine hayat veren Doğukan Güngör ve Özge Özacar, yıllar önce de aynı dizide rol almış. Kanal D ekranlarında yayınlanan Meryem dizisinde yer alan ikiliden Güngör'ün bagajdan çıkmasıyla 'Görkem, her yerde Görkem' demedik desek yalan olur. 2017'de yayınlanan dizide her iki oyuncunun da genç halleri dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu sahne ise sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezonun yarısından itibaren etkisi altına girdiğimiz Görkem ve Fatih aşkı, bu sezon epey tedirgin edici ilerliyor.
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3. sezonun Görkem'in intikam planlarıyla bezendiğinin sinyallerini cayır cayır aldığımız Şerbo'da Görkem'i canlandıran Özge Özacar, psikopatlığın kitabını yazdı.
Doğa'nın ardından aile özlemiyle yanıp tutuşan Fatih'in yıldırım nikahı kıydığı Görkem'in psikopat yönünü görmesiyle bu evlilikten nasıl paçayı kurtaracağını merakla beklerken bir de baktık ki bu ikili daha önce de bir araya gelmiş.
Görkem ve Fatih'i canlandıran Özge Özacar ve Doğukan Güngör'ü meğer 2017'de yayınlanan Meryem dizisinde de izlemişiz.
Güngör'ün Özge Özacar'ın karakteri tarafından araba bagajında bulunduğu sahne, "Görkem, her yerde Görkem" dedirtti.
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İkilinin gencecik halleri ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
İşte o sahne:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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