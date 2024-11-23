Gonca Vuslateri, Leyla'daki Dans Sahnesini Ogün Alibaş'la Yeniden Canlandırdı
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Gonca Vuslateri, Leyla'daki Dans Sahnesini Ogün Alibaş'la Yeniden Canlandırdı
Leyla dizisinin kötü karakteri Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, berbat bir karakteri bizlere sevdirmeyi başardı. Nur'un her hareketi fenomen haline gelirken 'Para Bizde' şarkısıyla yaptığı dans sahnesi resmen viral olmuştu. Vuslateri'nin dans sahnesi hala gündemden düşmezken bu sahne özelinde bir sürprizle geldi. Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'la video çeken Vuslateri, söz konusu dans sahnesine yepyeni bir yorum getirdi.
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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin sevilen kötüsü Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, neredeyse her sahnesiyle gündeme oturuyor.
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Sahilde "Para Bizde" şarkısıyla yaptığı dansın yanı sıra yemek masasında delirdiği anlarla sosyal medyada viral olan Vuslateri, söz konusu sahneleri yeniden yorumladı.
Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'la "Ahiretliğimle kavga etme süremiz" başlıklı bir video yayınlayan Vuslateri, Leyla'daki ikonik sahneye yepyeni bir yorum getirdi.
İşte o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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