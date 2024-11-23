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Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz'un Evinin Satışa Çıkması Goygoycuların Diline Düştü

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Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz'un Evinin Satışa Çıkması Goygoycuların Diline Düştü

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.11.2024 - 12:55

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Oğuz ve Leyla'nın evi olarak kullanılan ev satışa çıkarıldı. Söz konusu ilanı gören azılı Yaprak Dökümü izleyicileri durumu hemen fark ederken bunu sosyal medyaya taşıdı. İlan üzerinden Yaprak Dökümü'ne dair mistik bilgilerini paylaşan izleyiciler goygoyun dibine vurdu. Bize de bu paylaşımları derlemek düştü.

İşte Yaprak Dökümü Oğuz'un evinin satılmasına gelen komik yorumlar...

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Bir diziden çok daha fazlası olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Bir diziden çok daha fazlası olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Diziye dair ilginç tespitler sık sık gündem olurken viral olan son konu ise Oğuz ve Leyla'nın evi oldu.

Diziye dair ilginç tespitler sık sık gündem olurken viral olan son konu ise Oğuz ve Leyla'nın evi oldu.
image.teve2.com.tr

Dizide Oğuz ve Leyla'nın beraber oturdukları bordo renkli evi bir emlak sitesinde fark eden azılı Yaprak Dökümü izleyicisi, evin satışa çıkarıldığını X ahalisiyle paylaştı.

Dizide Oğuz ve Leyla'nın beraber oturdukları bordo renkli evi bir emlak sitesinde fark eden azılı Yaprak Dökümü izleyicisi, evin satışa çıkarıldığını X ahalisiyle paylaştı.

68 milyon TL'ye satışa çıkarılan evi goygoy malzemesi yapan Yaprak Dökümü izleyicilerinden güldüren yorumlar geldi.

68 milyon TL'ye satışa çıkarılan evi goygoy malzemesi yapan Yaprak Dökümü izleyicilerinden güldüren yorumlar geldi.
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İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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