Görkem'in Ferhunde'yi Solladığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
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Görkem'in Ferhunde'yi Solladığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Bombaların arka arkaya patladığı dizide Görkem, Fatih'in intikam için beraber olduğu Cansu'yu öğrenip şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Öte yandan Giray'ın tutuklanması ve Doğa'nın Fatih'e karşı duygularına yenik düşmesi hikâyenin gidişatının değişeceğinin sinyallerini verdi. Kıvılcım'ın Cemal'i sonunda fark etmesi ve Nilay'ın yıllar sonra geri dönen annesi, önümüzdeki bölümlerin çok daha heyecanlı geçeceğini gösteriyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler...
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Bombaların birer birer patladığı ve muhafazakar-seküler tartışmalarının had safhaya ulaştığı 77. bölümüyle Şerbo, ilk sezonu aratmadı.
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Doğa ve Fatih'in birlikte olmasıyla işlerin sarpa saracağı daha ilk dakikadan belli olurken Görkem, Fatih'in boşanma isteği sonrasında hemen rotayı oluşturdu ama yanlış yöne.
Fatih'in metresi olan Cansu'yu hedef alan Görkem onu bir güzel rezil ederken bu şeytanlığı Ferhunde'yi bile korkuttu.
Giray'ın tutuklanması, Doğa'nın kendine yeni bir hayat kurması, Nilay'ın annesinin geri dönüşü, Kıvılcım'ın sonunda Cemal'i fark etmesi derken bu bölüm epey heyecanlı geçti. E haliyle izleyicilerden yorum yağdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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