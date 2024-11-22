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Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Doğukan Polat'ın İsmi Jenerikte Yer Aldı!

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Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Doğukan Polat'ın İsmi Jenerikte Yer Aldı!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2024 - 20:39

84. bölümüyle yayınlanacak olan Yalı Çapkını'nın jeneriğinde şaşırtan bir şey fark edildi. Henüz özeti yayınlanan dizinin jenerik kısmı oynarken 1. sezonda vefat ederek diziden ayrılan Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat'ın ismi izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide öldüğü için jenerikte yer alması kafaları karıştırırken akıllara 'Dirildi mi?' sorusu geldi. Bakalım Fuat, yeni bölümde nasıl karşımıza çıkacak?

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Star TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Yalı Çapkını, reytinglerde inanılmaz düşüşler yaşasa da senaryoda yaptığı değişikliklerle ekrana tutunmaya çalışıyor.

Star TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Yalı Çapkını, reytinglerde inanılmaz düşüşler yaşasa da senaryoda yaptığı değişikliklerle ekrana tutunmaya çalışıyor.

İzleyicinin isyanına kulak veren senaryo ekibi, Seyran ve Ferit arasına giren Diyar ve Sinan karakterlerini diziden gönderirken son bölüm jeneriğinde beklenmedik bir olay yaşandı.

İzleyicinin isyanına kulak veren senaryo ekibi, Seyran ve Ferit arasına giren Diyar ve Sinan karakterlerini diziden gönderirken son bölüm jeneriğinde beklenmedik bir olay yaşandı.

Ferit'in abisi Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat, 84. bölüm jeneriğinde karşımıza çıkınca izleyiciler şoke oldu.

Ferit'in abisi Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat, 84. bölüm jeneriğinde karşımıza çıkınca izleyiciler şoke oldu.

33. bölümde ölerek diziden ayrılan Doğukan Polat'ın isminin jenerikte yer almasıyla izleyiciler "Fuat dirildi mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

33. bölümde ölerek diziden ayrılan Doğukan Polat'ın isminin jenerikte yer almasıyla izleyiciler "Fuat dirildi mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

Daha önce Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan'ın ölüp hemen ardından diziye geri dönmesi, Fuat'ın da aynı şekilde geri gelebileceğinin sinyallerini vermedi değil. Yeni bölümde neler olmuş hep beraber öğreneceğiz!

Daha önce Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan'ın ölüp hemen ardından diziye geri dönmesi, Fuat'ın da aynı şekilde geri gelebileceğinin sinyallerini vermedi değil. Yeni bölümde neler olmuş hep beraber öğreneceğiz!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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