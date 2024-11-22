Enis Arıkan'ın 18 Yıl Önce "Ali Turca" İsimli Popçuyu Canlandırdığı Efsane Reklam
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Enis Arıkan'ın 18 Yıl Önce "Ali Turca" İsimli Popçuyu Canlandırdığı Efsane Reklam
Sevilen oyuncu ve sosyal medya fenomeni Enis Arıkan, kariyerinin en başında çeşitli reklam filmlerinde rol almıştı. Yeteneği o dönemden belli olan Arıkan'ın 18 yıl önce canlandırdığı 'Ali Turca' karakterinin yeri ise bambaşkaydı. Arıkan'ın Ali Turca isminde bir popçuyu canlandırdığı reklam o dönem 'gerçek' zannedilirken o reklam filmini yıllar sonra bulduk. İşte Enis Arıkan'ın o anları...
KAYNAK: 2000lerdi/Instagram
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Son dönemin en popüler isimlerinden Enis Arıkan hem yetenekli bir oyuncu hem sevilen bir fenomen.
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Sosyal medyayı muazzam kullanmasıyla takipçilerine sürekli eğlenceli anlar sunan Arıkan'ın 18 yıl önce bir reklam filminde rol aldığını ve o reklamın gerçek zannedildiğini biliyor muydunuz?
Tam 18 yıl önce bir cips markası için "Ali Turca" isimli bir popçuyu canlandıran Enis Arıkan, Tarkanvari hareketleriyle küçük çaplı bir fenomen yaratmıştı.
"Sana Çay Demlesem Gelir misin?" şarkısıyla reklam kuşağında değil, müzik kanallarında yayınlanan reklam klibi öylesine etki yaratmıştı ki Ali Turca albüm çıkarsa yok satacaktı.
Enis Arıkan'ın Ali Turca performansı oyunculuk kariyerinde önünü açıp pek çok dizide rol almasını sağlarken bize de unutulmaz bir reklam müziği armağan etmiş oldu.
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İşte Enis Arıkan'ın efsane reklam filmi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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