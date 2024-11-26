Kim Milyoner Olmak İster'de Telefon Jokeri Oldu, O Anların Kamera Arkasını Yayınladı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kim Milyoner Olmak İster'de Telefon Jokeri Oldu, O Anların Kamera Arkasını Yayınladı!
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan bir yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı. Ayda yürüyen ikinci insanı bilemeyen yarışmacı çareyi arkadaşını aramakta bulurken aranan arkadaş, o anları kamerayla kaydetti. Sorunun yanıtını bilen ama sağlamasını yapmak için internetten aratan kişi, arkadaşına doğru yanıtı vermeyi başardı. Söz konusu anlar TikTok'ta viral oldu. İşte o anlar...
KAYNAK: Akıl Oyunu/ TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacılara bilemedikleri sorularda verilen 4 joker bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda yarışan Adem Muhammed Ceylan isimli yarışmacı da takıldığı soru için telefon joker hakkını kullandı.
"Ayda yürüyen ikinci insan kimdir?" sorusu için aranan arkadaşı, cevabı bilmesine rağmen internet araması da yaparak cevabın sağlamasını yaptı.
Arkadaşına doğru yanıtı veren kişi, o anların kamera arkasını çekip TikTok hesabından paylaştı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın