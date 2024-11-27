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Kızıl Goncalar'da Sık Sık Duyduğumuz Hatem-ül Evliya Nedir?

Kızıl Goncalar'da Sık Sık Duyduğumuz Hatem-ül Evliya Nedir?

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2024 - 09:04

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi konusu itibariyle hayatımızda duymadığımız terimleri bize öğretiyor. Bunlardan biri de 'Hatem-ül Evliya' terimi. Cüneyd mi Zeynep mi yoksa Meryem mi evliya kafamızın yandığı dizide Vahit'in türlü oyunlar çevirerek bu arzuya ulaşmak istemesi de apayrı bir konu. Peki, dizideki herkesi hizaya sokan Hatem-ül Evliya'nın anlamı nedir? Hatem-ül Evliya ne demek sizler için araştırdık.

KAYNAK: Sorularla Risale, Sorularla İslamiyet

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NOW'ın pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar'la epey farklı dini terimlere aşina olmaya başladık.

NOW'ın pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar'la epey farklı dini terimlere aşina olmaya başladık.

Bunlardan biri de Hatem-ül Evliya!

2. sezon başında Cüneyd'in Hatem-ül Evliya ilan edildiği Kızıl Goncalar'da sonradan Cüneyd değil, rüyasında evliya annesi olarak müjdelenen Meryem'in kızı Zeynep'in evliya olabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı.

2. sezon başında Cüneyd'in Hatem-ül Evliya ilan edildiği Kızıl Goncalar'da sonradan Cüneyd değil, rüyasında evliya annesi olarak müjdelenen Meryem'in kızı Zeynep'in evliya olabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı.

Dizideki Hatem-ül Evliya sahnesini de buraya bırakalım:

Her yeni bölümde kim olduğunu çözmeye çalıştığımız Hatem-ül Evliya'nın Vahit olmadığını adımız gibi bilirken en azından Hatem-ül Evliya'nın ne anlama geldiğini araştıralım dedik.

Her yeni bölümde kim olduğunu çözmeye çalıştığımız Hatem-ül Evliya'nın Vahit olmadığını adımız gibi bilirken en azından Hatem-ül Evliya'nın ne anlama geldiğini araştıralım dedik.

Tasavvufi bir terim olan Hatem-ül Evliya, ahir zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya demektir.

Tasavvufi bir terim olan Hatem-ül Evliya, ahir zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya demektir.
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Dâvud-ı Kayserî -kuddise sırruh- Hazretleri, Hatem-ül Evliya hakkında şöyle buyurmuş:

Dâvud-ı Kayserî -kuddise sırruh- Hazretleri, Hatem-ül Evliya hakkında şöyle buyurmuş:

“Nasıl ki nübüvvet, hariçte peygamberlerden müteşekkil bir dâire meydana getiriyor ve bu dâire Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm ile tamamlanıyorsa, velâyet de hâriçte, velilerden meydana gelen bir daire teşekkül eder ve bu daire, son veli ile tamamlanır.”

Mukaddimetü Şerhü’l-Fusûs

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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