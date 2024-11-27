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"Erkekler Kadınlarda Ne Arar?" Sorusuna Oytun Erbaş'tan Çok Konuşulacak Yanıt

"Erkekler Kadınlarda Ne Arar?" Sorusuna Oytun Erbaş'tan Çok Konuşulacak Yanıt

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2024 - 09:51

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programının son konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş oldu. Kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalar yapan Erbaş, 'Erkekler kadınlarda ne arar?' sorusuna yanıt verdi. Her söylediğiyle Nur Viral'i şaşırtan Erbaş, verdiği örneklerle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Oytun Erbaş'ın programdaki yorumları...

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Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında her hafta konusunda uzman kişileri ağırlayan Nur Viral, bu hafta Prof, Dr. Oytun Erbaş'la keyifli bir sohbet etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında her hafta konusunda uzman kişileri ağırlayan Nur Viral, bu hafta Prof, Dr. Oytun Erbaş'la keyifli bir sohbet etti.

Kadın-erkek ilişkilerine değinen Erbaş, "Erkekler kadınlarda ne arar" sorusuna verdiği yanıtla Nur Viral'i epey şaşırttı.

Kadın-erkek ilişkilerine değinen Erbaş, "Erkekler kadınlarda ne arar" sorusuna verdiği yanıtla Nur Viral'i epey şaşırttı.

''Duygu arar. Sizin özelliğiniz ne duygu, bizim özelliğimiz ne çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ağlayabilen bir kadın, sevebilen bir kadın, sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz biz."

''Duygu arar. Sizin özelliğiniz ne duygu, bizim özelliğimiz ne çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ağlayabilen bir kadın, sevebilen bir kadın, sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz biz."

Konuşmasının devamında "Ben ne arıyorum biliyor musun? Akşam gelsene." diyen Erbaş, Viral'den "Ne istiyorsun? Anlamadım" yanıtı aldı.

Konuşmasının devamında "Ben ne arıyorum biliyor musun? Akşam gelsene." diyen Erbaş, Viral'den "Ne istiyorsun? Anlamadım" yanıtı aldı.

Erbaş sözlerine 'Akşam gelsene. Bir uğrayıver yanıma bir zahmet. Bir sarılayım sana istiyoruz. Gelmediğin zamanda ağlayan, lütfen bir uğra çok özledim diyen... Duyguları olan, ağlayabilen, üzülebilen, özleyen, sevebilen bir kadın istiyoruz' diyerek devam etti.

Erbaş sözlerine 'Akşam gelsene. Bir uğrayıver yanıma bir zahmet. Bir sarılayım sana istiyoruz. Gelmediğin zamanda ağlayan, lütfen bir uğra çok özledim diyen... Duyguları olan, ağlayabilen, üzülebilen, özleyen, sevebilen bir kadın istiyoruz' diyerek devam etti.
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Oytun Erbaş'ın bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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