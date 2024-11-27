Cumhurbaşkanı Erdoğan Eleştirmişti: RTÜK, Yerli Diziler İçin Harekete Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eleştirmişti: RTÜK, Yerli Diziler İçin Harekete Geçti
Kaynak: https://www.mynet.com/mynet-ozel-cumh...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabı üzerinden yerli dizileri eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu. Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın özel haberine göre RTÜK, Erdoğan'ın eleştirisi üzerine harekete geçiyor. RTÜK'ün gündeminde Arka Sokaklar ve Kızıl Goncalar dizileri olduğunun belirtildiği özel haberde RTÜK'ün yayın durdurma cezası verebileceği iddia edildi. RTÜK yönetimi, yerli dizilerle ilgili karar almak için bugün toplanacak.
KAYNAK: Mynet/ Ersel Yıldırım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden televizyondaki yerli dizileri eleştiren bir yazı yayınlamıştı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise 'RTÜK şiddeti özendiren ve İslamofibiyi körükleyici yayınlara asla görmezden gelmez' paylaşımı yapmıştı.
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın özel haberine göre RTÜK, Erdoğan'ın eleştirilerinin ardından harekete geçti.
Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen tarikat konusu ve Kızıl Goncalar'daki kol kesme sahnesi, bugün yapılacak RTÜK toplantısının ana konusu olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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