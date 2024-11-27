MasterChef'te Dümdüz Zeminde Tepetaklak Düşen Emre Yürekleri Ağıza Getirdi
MasterChef'te Dümdüz Zeminde Tepetaklak Düşen Emre Yürekleri Ağıza Getirdi
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Emre, yemek yaparken dümdüz zeminde bir anda yere kapaklandı. Emre'nin bu ani düşüşü diğer yarışmacıları çok korkuttu. Emre'nin geçirdiği kaza sonrası stüdyo şoke olurken o anlar izleyiciyi de etkiledi. Sosyal medyada Emre'nin dümdüz zeminde nasıl düştüğü tartışma yarattı. İşte o anlar...
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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin bu sezonunun diğerlerinden ayrı tutulmasının yegane sebebi yarışmacıların geçirdiği kazalar.
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Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmesi, Eda'nın elini sıkıştırması, yarışmacıların ellerini kesmeleri ve elbette bitmek tükenmek bilmeyen düşüşler.
MasterChef yarışmacıları oradan oraya koştururken sık sık kayıp düşerken son bölümde Emre, sakin ve yavaş ilerlediği dümdüz zeminde bir anda tepetaklak oldu.
Yere düşen Emre'nin o halini göre diğer yarışmacılar şoke olurken yarışmacıların aşırıya kaçan düşmeleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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