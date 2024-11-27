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RTÜK'ten 4 Diziye Ceza! Program Durdurma ve Para Cezası Verildi

RTÜK'ten 4 Diziye Ceza! Program Durdurma ve Para Cezası Verildi

Arka Sokaklar RTÜK Yabani Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2024 - 15:45 Son Güncelleme: 27.11.2024 - 15:48

RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplanmıştı. Yoğun bir izlenme gündemiyle toplanan RTÜK, 4 diziye ceza verdi. 3 dizi için program durdurma cezası veren RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Detaylar haberimizde...

KAYNAK: Ersel Yıldırım

Kaynak: https://x.com/erselyildiriim/status/1...
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RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizileri eleştirmesinin ardından bugün toplantı yapma kararı almıştı.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizileri eleştirmesinin ardından bugün toplantı yapma kararı almıştı.

Burada bahsetmiştik:

Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre RTÜK, 4 yerli diziye cezai işlem uyguladı.

Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre RTÜK, 4 yerli diziye cezai işlem uyguladı.

Ersel Yıldırım'ın paylaşımı:

Ersel Yıldırım'ın paylaşımı:

RTÜK'ün ceza verdiği ilk dizi Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar oldu.

RTÜK'ün ceza verdiği ilk dizi Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar oldu.

RTÜK, yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar Dizisi”ydi. Toplantıda, dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca  bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir  grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr  söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık  ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye  üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yabani, Sahipsizler ve Deha dizileri hakkında program durdurma kararı verildi.

Yabani, Sahipsizler ve Deha dizileri hakkında program durdurma kararı verildi.

STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

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Arka Sokaklar dizisine de 1 bölüm yayın durdurma cezası verildi.

Arka Sokaklar dizisine de 1 bölüm yayın durdurma cezası verildi.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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