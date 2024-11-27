RTÜK'ten 4 Diziye Ceza! Program Durdurma ve Para Cezası Verildi
RTÜK'ten 4 Diziye Ceza! Program Durdurma ve Para Cezası Verildi
Kaynak: https://x.com/erselyildiriim/status/1...
RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplanmıştı. Yoğun bir izlenme gündemiyle toplanan RTÜK, 4 diziye ceza verdi. 3 dizi için program durdurma cezası veren RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Detaylar haberimizde...
KAYNAK: Ersel Yıldırım
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RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizileri eleştirmesinin ardından bugün toplantı yapma kararı almıştı.
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Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre RTÜK, 4 yerli diziye cezai işlem uyguladı.
Ersel Yıldırım'ın paylaşımı:
RTÜK'ün ceza verdiği ilk dizi Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar oldu.
Yabani, Sahipsizler ve Deha dizileri hakkında program durdurma kararı verildi.
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Arka Sokaklar dizisine de 1 bölüm yayın durdurma cezası verildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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