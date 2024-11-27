RTÜK'ten Üst Sınırdan Ceza Alan Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde 'Yenidoğan Çetesi' Konusu İşlenecek!
RTÜK'ten Üst Sınırdan Ceza Alan Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde 'Yenidoğan Çetesi' Konusu İşlenecek!
RTÜK, 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılar için toplanmış, toplantı sonrası 4 diziye ceza yağmıştı. 3 dizi için program durdurma cezası veren RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uygulamış ve diziye yayın durdurma cezası vermişti. Tarikatlar konusunu işlediği için ceza alan Arka Sokaklar'ın bu haftaki yeni bölümünde 'Yenidoğan Çetesi'ne yer vereceği öğrenildi.
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RTÜK, 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılar için toplantı düzenlemişti.
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Toplantının ardından Ersel Yıldırım, RTÜK'ün dört diziye cezai işlem uyguladığını açıklamıştı.
'Tarikat' konusunu işleyen Arka Sokaklar da ceza alan dört diziden biri olmuş ve kanala üst sınırdan para ve bir bölüm yayın durdurma verildiği açıklanmıştı.
İşlenen tarikat konusu sebebiyle RTÜK radarına takılan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde de gündeme yönelik bir konuyu ele alacağı öğrenildi.
Dizinin bu haftaki bölümünde Yenidoğan Çetesi konusuna yer vereceği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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