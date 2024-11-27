Arka Sokaklar 29 Kasım Cuma Günü Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Arka Sokaklar 29 Kasım Cuma Günü Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
D Media imzalı Arka Sokaklar, 2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. 19 sezondur devam eden ve son olarak 691. bölümüyle seyirciyle buluşan Arka Sokaklar, aynı zamanda Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi. Yıllar süren başarısı ile anılan Arka Sokaklar, bu kez RTÜK cezası ile gündemde. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar devam edecek mi, kaldırılacak mı?
İşte, detaylar...
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Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kurgusal bir ekibin hikayesini ele alıyor.
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Arka Sokaklar Neden Program Durdurma Cezası Aldı?
Kısa bir süre sonra Ersel Yıldırım tarafından X üzerinden Arka Sokaklar dizisine, bir bölüm yayın durdurma cezası da verildiği duyuruldu.
İşte, 29 Kasım Kanal D Yayın Akışı
Arka Sokaklar Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?
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Peki, Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümü'nde Neler Olacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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