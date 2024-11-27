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Arka Sokaklar 29 Kasım Cuma Günü Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar 29 Kasım Cuma Günü Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D Arka Sokaklar RTÜK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 21:42

D Media imzalı Arka Sokaklar, 2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. 19 sezondur devam eden ve son olarak 691. bölümüyle seyirciyle buluşan Arka Sokaklar, aynı zamanda Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi. Yıllar süren başarısı ile anılan Arka Sokaklar, bu kez RTÜK cezası ile gündemde. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar devam edecek mi, kaldırılacak mı? 

İşte, detaylar...

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Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kurgusal bir ekibin hikayesini ele alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kurgusal bir ekibin hikayesini ele alıyor.

Yıllardır hikayesi ile seyirciyi ekrana bağlayan dizi bu kez RTÜK kararı ile gündemde. Bugün gerçekleşen RTÜK haftalık olağan toplantısında, 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılar gündeme geldi. Bu kapsamda 4 dizi ceza aldı. Arka Sokaklar da onlardan biri.

Arka Sokaklar Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Arka Sokaklar Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

RTÜK'ün ceza verdiği ilk dizi Arka Sokaklar olurken, cezanın nedeni ise 'dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir  grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık  ilkelerine aykırı bulundu.' ifadeleriyle ele alındı. 'Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.' dendi.

Kısa bir süre sonra Ersel Yıldırım tarafından X üzerinden Arka Sokaklar dizisine, bir bölüm yayın durdurma cezası da verildiği duyuruldu.

Kısa bir süre sonra Ersel Yıldırım tarafından X üzerinden Arka Sokaklar dizisine, bir bölüm yayın durdurma cezası da verildiği duyuruldu.
twitter.com

Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Cuma günü 692. bölüm var mı, yok mu? Gelin Kanal D'nin 29 Kasım 2024 yayın akışına birlikte göz atalım 👇

İşte, 29 Kasım Kanal D Yayın Akışı

İşte, 29 Kasım Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Uzak Şehir - Tekrar

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm

  • 11:15 Yaprak Dökümü - Tekrar

  • 13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 16:00 Arka Sokaklar - Tekrar

  • 18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı 

  • 20:00 Arka Sokaklar - Yeni Bölüm

  • 00:15 Uzak Şehir - Tekrar

  • 02:30 Güllerin Savaşı - Tekrar

  • 04:30 Poyraz Karayel - Tekrar

Arka Sokaklar Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?

Arka Sokaklar Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?

Kanal D'nin Cuma günene ait yayın akışına göre, bu 29 Kasım akşamı Arka Sokaklar dizisinin 692. bölümü saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 

Yapım şirketinin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, dizinin yeni bölümünün iptal olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Yayım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. 

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Peki, Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümü'nde Neler Olacak?

Peki, Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümü'nde Neler Olacak?

691. bölümde 'Tarikat' konusunu işleyen dizinin yeni bölümünün konusu ise belli oldu. Bu kez Arka Sokaklar'ın gündeminde Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan 'Yenidoğan Çetesi' olayı yer alacak. Dizinin son fragmanı dikkatleri üzerine çekti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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