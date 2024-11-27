Arka Sokaklar 29 Kasım Cuma Günü Var mı, Yok mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

D Media imzalı Arka Sokaklar, 2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. 19 sezondur devam eden ve son olarak 691. bölümüyle seyirciyle buluşan Arka Sokaklar, aynı zamanda Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi. Yıllar süren başarısı ile anılan Arka Sokaklar, bu kez RTÜK cezası ile gündemde. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar devam edecek mi, kaldırılacak mı?

İşte, detaylar...