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Deha Dizisi 1 Aralık Pazar Günü Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?

Deha Dizisi 1 Aralık Pazar Günü Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show tv RTÜK Deha Dizisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 21:09

Ay Yapım imzalı sevilen dizi Deha, 22 Eylül Pazar gününden beri Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Onur Saylak gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizi her bölümüyle seyirciden tam not almayı da başarıyor. Fakat bu kez RTÜK'ün son program durdurma kararıyla gündeme gelen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman? Deha 1 Aralık'ta yayınlanacak mı? 

İşte, detaylar...

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Deha dizisi, bir baba ve matematik dehası oğlunun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu alıyor.

Deha dizisi, bir baba ve matematik dehası oğlunun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu alıyor.

Her bölümü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı yapım bu kez RTÜK kararı ile gündemde. RTÜK'ün haftalık olağan toplantısının ardından gündeme gelen program durdurma cezası Deha'nın yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruları ortaya çıkardı.

Deha Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Deha Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri için açıklanan program durdurma kararına ilişkin açıklama geldi. RTÜK, 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.' 

Peki, Deha dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Pazar günü 11. bölüm var mı, yok mu? Gelin Show TV'nin 1 Aralık 2024 yayın akışına birlikte göz atalım 👇

İşte, 1 Aralık Show TV Yayın Akışı

İşte, 1 Aralık Show TV Yayın Akışı

  • 08:00 Siyah Kalp - Tekrar

  • 10:00 Pazar Sürprizi - Canlı

  • 13:00 Sandık Kokusu - Tekrar

  • 15:30 Deha - Tekrar

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Deha - Yeni Bölüm

  • 00:15 Kalpazan - Tekrar

  • 02:45 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

  • 04:45 Sandık Kokusu - Tekrar

Deha 11. Bölüm Olacak mı? Deha Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?

Deha 11. Bölüm Olacak mı? Deha Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?

Show TV'nin 1 Aralık akşamına ait yayın akışına göre, bu Pazar akşamı Deha dizisinin 11. bölümü saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 

RTÜK açıklamalarından sonra Ay Yapım'dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin twitter hesabından paylaşım yapıldı. 

HER DETAY HABERİMİZDE YER ALACAK!

#Deha yeni bölümüyle Pazar 20.00’de @showtv ’de. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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