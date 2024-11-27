Deha Dizisi 1 Aralık Pazar Günü Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?

Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri için açıklanan program durdurma kararına ilişkin açıklama geldi. RTÜK, 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.'

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