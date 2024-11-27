Deha Dizisi 1 Aralık Pazar Günü Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?
Deha Dizisi 1 Aralık Pazar Günü Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?
Ay Yapım imzalı sevilen dizi Deha, 22 Eylül Pazar gününden beri Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Onur Saylak gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizi her bölümüyle seyirciden tam not almayı da başarıyor. Fakat bu kez RTÜK'ün son program durdurma kararıyla gündeme gelen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman? Deha 1 Aralık'ta yayınlanacak mı?
İşte, detaylar...
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Deha dizisi, bir baba ve matematik dehası oğlunun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu alıyor.
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Deha Neden Program Durdurma Cezası Aldı?
İşte, 1 Aralık Show TV Yayın Akışı
Deha 11. Bölüm Olacak mı? Deha Yeni Bölüm Pazar Akşamı Yayınlanacak mı?
#Deha yeni bölümüyle Pazar 20.00’de @showtv ’de. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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