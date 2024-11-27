Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre; Sahipsizler dizisi ile birlikte Yabani ve Deha dizileri 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü.' Bu kapsamda, 'Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.' dendi.

Peki, Sahipsizler bu akşam yayınlanacak mı? Sahipsizler'in yeni bölümü ne zaman? Gelin Star TV'nin 27 Kasım 2024 yayın akışına birlikte göz atalım 👇