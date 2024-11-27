Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Star TV'nin yeni ve iddialı dizisi Sahipsizler, kısa zamanda seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi yetenekli ve genç oyuncuların yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü ise tartışma yarattı. RTÜK'ün durdurma kararı kapsamında, 27 Kasım Çarşamba akşamı Sahipsizler'in yeni bölümü yayınlanacak mı, yoksa yayınlanmayacak mı?
İşte, detaylar...
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Anne ve babalarını bir gecede kaybeden 6 kardeşin hikayesini anlatan OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisi kısa zaman önce yayın hayatına girdi. Henüz iki bölümü yayınlanan dizi seyirciden tam not alırken, yeni bölüm heyecanı da hepimizi sardı.
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Sahipsizler Neden Program Durdurma Cezası Aldı?
İşte, Star TV Yayın Akışı
Sahipsizler Yeni Bölüm Bu Akşam Yayınlanacak mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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