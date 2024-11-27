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Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Star tv dizi RTÜK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 18:46 Son Güncelleme: 27.11.2024 - 19:01

Star TV'nin yeni ve iddialı dizisi Sahipsizler, kısa zamanda seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi yetenekli ve genç oyuncuların yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü ise tartışma yarattı. RTÜK'ün durdurma kararı kapsamında, 27 Kasım Çarşamba akşamı Sahipsizler'in yeni bölümü yayınlanacak mı, yoksa yayınlanmayacak mı? 

İşte, detaylar...

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Anne ve babalarını bir gecede kaybeden 6 kardeşin hikayesini anlatan OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisi kısa zaman önce yayın hayatına girdi. Henüz iki bölümü yayınlanan dizi seyirciden tam not alırken, yeni bölüm heyecanı da hepimizi sardı.

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden 6 kardeşin hikayesini anlatan OGM Pictures imzalı Sahipsizler dizisi kısa zaman önce yayın hayatına girdi. Henüz iki bölümü yayınlanan dizi seyirciden tam not alırken, yeni bölüm heyecanı da hepimizi sardı.

Sahipsizler dizisinin, 3. bölümünün 27 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olması beklenirken, 'RTÜK'ten 3 diziye program durdurma cezası' dikkatleri üzerine çekti.

Sahipsizler Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Sahipsizler Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre; Sahipsizler dizisi ile birlikte Yabani ve Deha dizileri 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü.' Bu kapsamda, 'Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.' dendi. 

Peki, Sahipsizler bu akşam yayınlanacak mı? Sahipsizler'in yeni bölümü ne zaman? Gelin Star TV'nin 27 Kasım 2024 yayın akışına birlikte göz atalım 👇

İşte, Star TV Yayın Akışı

İşte, Star TV Yayın Akışı

  • 07.00 Güne Başlarken - Canlı 

  • 09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Canlı 

  • 13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Canlı 

  • 16.15 Söz - Tekrar

  • 19.00 Star Haber - Canlı 

  • 20.00 Sahipsizler - Yeni Bölüm

  • 00.30 Erkenci Kuş - Tekrar 

  • 03.00 Baba Ocağı - Tekrar

  • 05.00 Söz - Tekrar

Sahipsizler Yeni Bölüm Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Sahipsizler Yeni Bölüm Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Star TV'nin 27 Kasım Çarşamba akşamına ait yayın akışına göre, bu akşam Sahipsizler'in yeni bölümü saat 20.00'de yayınlanacak. Fakat RTÜK'ün yayın durdurma kararına ilişkin yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla şimdi gözler Star TV'de. 

Yayın akışında bir değişiklik olup olmasına dair açıklama için dizinin resmi hesaplarını da takip ediyoruz. 

HER DETAY HABERİMİZDE YER ALACAK!

#Sahipsizler’e son 1 saat! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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