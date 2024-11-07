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Sahipsizler Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sahipsizler Ne Zaman Başlayacak?

Sahipsizler Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sahipsizler Ne Zaman Başlayacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 09:46

Seyirciler, yeni dizilerle buluşmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Sahipsizler de sezonun en yeni yapımları arasında. İzleyiciler, Sahipsizler dizisinin hikayesini araştırmaya başladı. Yayın günü belli olan ve fragmanları yayınlanan Sahipsizler, büyük bir merakla bekleniyor.

Peki Sahipsizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sahipsizler ne zaman başlayacak?

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Sahipsizler Dizisi Konusu Nedir?

Sahipsizler Dizisi Konusu Nedir?

Sahipsizler dizisi, anne ve babalarını bir anda kaybeden 6 kardeşin hayata tutunma hikayesini konu alıyor. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, hayata tek başlarına tutunmaya çalışır. Bu süreçte başlarından binbir türlü felaket geçer. Kardeşlerin ise kendilerinden başka güvenecekleri kimseleri yoktur.

Sahipsizler Dizisi Oyuncuları

Sahipsizler Dizisi Oyuncuları

Sahipsizler dizisinde kardeşleri canlandıran oyuncular aşağıdaki gibidir;

  • Azize (Hazal Subaşı)

  • Cemo (Kaan Mirac Sezen)

  • Zeliha (Doğa Bayram)

  • Fidan (Ece Bağcı)

  • Samet (Umut Kaplıca) 

  • Balım (Züleyha Yıldız)

Sahipsizler Nerede Çekiliyor?

Sahipsizler Nerede Çekiliyor?

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm çekimleri Mardin'de yapıldı. Mardin'de başlayan hikayenin devamı ise İstanbul'un çeşitli noktalarında devam ediyor.

Sahipsizler dizisinin çekimleri Mardin ve İstanbul'da yapılıyor.

Sahipsizler Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Sahipsizler Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Sahipsizler dizisi 13 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Çarşamba günleri yayınlanacak olan Sahipsizler, Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

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