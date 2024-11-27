RTÜK'ten Yayın Durdurma Cezası Alan Sahipsizler Oyuncusu Karara Sessiz Kalmadı!
RTÜK'ten Yayın Durdurma Cezası Alan Sahipsizler Oyuncusu Karara Sessiz Kalmadı!
RTÜK'ün bugün 'milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılara yönelik toplantısından dört diziye ceza kararı çıkmıştı. Ceza alan dizilerden biri olan Arka Sokaklar'ın oyuncusu Şevket Çoruh, tepki gösteren ilk isim olmuştu. Bir tepki de RTÜK'ten yayın durdurma cezası alan Sahipsizler dizisinin oyuncusu Kaan Miraç Sezen'den geldi.
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Bugün milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden' yayıncılara yönelik toplantı yapan RTÜK'ten dört diziye ceza kararı çıkmıştı.
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Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almış, Arka Sokaklar ayrıca üst sınırdan idari para cezası almıştı.
Karara bir tepki de Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen'den geldi. Sezen, akşam yayınlanacak bölüm için "bize sahip çıkın" notuyla fotoğraf paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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