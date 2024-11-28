Dört Dizi Ceza Almıştı: RTÜK'ün Yeni Hedefinin Kızıl Goncalar Olduğu İddia Edildi!
Dört Dizi Ceza Almıştı: RTÜK'ün Yeni Hedefinin Kızıl Goncalar Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/iste-4-d...
RTÜK'ün dünkü toplantısının ardından Arka Sokaklar, Deha, Yabani ve Sahipsizler dizilerine yayın durdurma cezası çıkmıştı. Tepki çeken bu cezalar sonrası RTÜK'ün cezai işlemlere devam edeceği iddia edildi. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerinde yer alan sahnelerin bu cezaya sebep olduğu söylenmişti. Mynet'in iddiasına göre RTÜK radarındaki bir diğer dizi Kızıl Goncalar... Bakalım Mynet'in edindiği bilgiye göre Kızıl Goncalar'ın RTÜK radarına takılma sebebi hangi sahneymiş?
Kaynak: Mynet / Öznur Yaslı İkier
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RTÜK'ün dünkü toplantısından Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizilerine yayın durdurma cezası kararı çıkmıştı.
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Mynet'in iddiasına göre RTÜK'ün radarındaki bir diğer dizi Kızıl Goncalar... Geçtiğimiz sezon iki bölüm yayın durdurma cezası alan Kızıl Goncalar, yeniden RTÜK'ün radarına girmiş olabilir anlaşılan.
Mynet'in edindiği bilgiye göre Kızıl Goncalar'ı bu kez cezayla karşı karşıya bırakan sahne, geçtiğimiz hafta yayınlanan el kesme sahnesi.
25 Kasım'da yayınlanan sahneyi izlemek isteyenler için böyle bırakalım. Bakalım RTÜK'ün bugünkü toplantısından yeni bir karar çıkacak mı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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