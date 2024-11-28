MasterChef'te Şüphe Uyandıran Olay: Kurguda Alper ve Semih'in Tabakları Karıştırıldı!
MasterChef'te Şüphe Uyandıran Olay: Kurguda Alper ve Semih'in Tabakları Karıştırıldı!
MasterChef'te kalan 10 yarışmacı finalist olmak için büyük bir çaba harcıyor. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmayla ilgili zaman zaman kurgu iddiaları ortaya atılıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafa karıştıran bir an yaşandı. Kurgu sırasında Alper ve Semih'in hazırladığı tabaklar karıştırıldı. Dikkatli izleyici bu anı kaçırmadı.
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MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından yalnızca 10 yarışmacı kaldı.
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Final heyecanının şimdiden başladığı yarışma programıyla ilgili zaman zaman kurgu olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafaları karıştıran bir an yaşandı.
Alper ve Semih'in yaptığı yemekler, kurgu sırasında birbirine karıştırıldı.
Ancak yayın sırasında yanlış yazılan tabaklar, kısa süre sonra düzeltildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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