Anthony Hopkins'ten Charlize Theron'a Yaprak Dökümü Oyuncularını Yurt Dışında Kimler Oynardı?

Yaprak Dökümü'nün finalinin üzerinden tam 14 sene geçti ama seyircilerin ona olan ilgisi hiç azalmadı. Zira günümüzde Yaprak Dökümü izleyen, tartışan, yorumlayan çok kişi var. Karakterler üzerinden de alternatif senaryolar çıkaranlar da var. Biz de bu alternatifliği bugün karakterler üzerinden yapalım dedik. Yapay zekaya Yaprak Dökümü karakterleri yurt dışında çekilseydi hangi ünlü oyuncular oynardı diye sorduk. Ortaya çok uluslararası bir kadro çıktı. Gelin bu eşleşmeye hep birlikte bakalım.