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Ferhunde'den Tutun da Ali Rıza Bey'e Kadar Yaprak Dökümü Fanlarının Paylaştığı Birbirinden İlginç Tespitler

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Ferhunde'den Tutun da Ali Rıza Bey'e Kadar Yaprak Dökümü Fanlarının Paylaştığı Birbirinden İlginç Tespitler

yerli dizi Goygoy Yaprak Dökümü
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
26.11.2024 - 15:58

2010 yılında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi hayatımıza gireli tam 14 sene oldu. Dizideki her bir karakterin gerçek hayattan fırlamış gibi olması izleyicileri diziye bağladı. Öyle ki Yaprak Dökümü fanları anbean her karakter ve sahne hakkında konuşup tartışıyorlar. Birbirleriyle detaylar paylaşıyorlar. Bu içerikte Yaprak Dökümü fanlarının fark ettikleri bazı ilginç detayları sizler için derledik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Not: İzlemeyenler için spoiler olabilir.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Detay budur...

2. Detay budur...
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3. Bilen biri çözsün şu işi...

3. Bilen biri çözsün şu işi...
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4. Duvar önemli dizide.

4. Duvar önemli dizide.
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5. İnce bir detay daha...

5. İnce bir detay daha...
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6. +1

6. +1
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7. Aşk-ı Memnu ile ne kadar çok ortak noktaları varmış...

7. Aşk-ı Memnu ile ne kadar çok ortak noktaları varmış...
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8. Ey Ferhunde'yi sevmeyenler, buna ne diyorsunuz?

8. Ey Ferhunde'yi sevmeyenler, buna ne diyorsunuz?
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9. Hayriye Hanım'a bornoz dahil her şey yakışıyordu...

9. Hayriye Hanım'a bornoz dahil her şey yakışıyordu...
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10. Ali Rıza Bey bu kadar uzun muydu ya?

10. Ali Rıza Bey bu kadar uzun muydu ya?
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11. Bugün Sansar yazarlar yarın başka bir lakap...

11. Bugün Sansar yazarlar yarın başka bir lakap...
twitter.com

12. Karakter / Zayıflığı

12. Karakter / Zayıflığı
twitter.com

13. Ya bütün Mithatlar aynıysa...

13. Ya bütün Mithatlar aynıysa...
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Peki sizin Yaprak Dökümü hakkındaki tespitleriniz neler? Yorumlara buyrun...

Peki sizin Yaprak Dökümü hakkındaki tespitleriniz neler? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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