Yaprak Dökümü Evreninde Hangi Karakter Olmak İstediğini Söyleyerek Hepimizi Güldüren Kişiler

Hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizisi. Yıllar geçse de üzerinden yeniden ve yeniden kendini izletiyor, konuşturuyor. X/Twitter'da @Cerrybef adlı bir kullanıcı, takipçilerine 'Bir anda Yaprak Dökümü evrenine dahil oldunuz ve hayatınıza bir karakterin bedeninde devam edeceksiniz, hangisi olurdu?' diye bir soru sordu. Kullanıcının sorusuna birbirinden ilginç yanıtlar geldi. Gelin hep birlikte kimler hangi karakter olmak istermiş bakalım.