Yaprak Dökümü Evreninde Hangi Karakter Olmak İstediğini Söyleyerek Hepimizi Güldüren Kişiler
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Yaprak Dökümü Evreninde Hangi Karakter Olmak İstediğini Söyleyerek Hepimizi Güldüren Kişiler
Hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizisi. Yıllar geçse de üzerinden yeniden ve yeniden kendini izletiyor, konuşturuyor. X/Twitter'da @Cerrybef adlı bir kullanıcı, takipçilerine 'Bir anda Yaprak Dökümü evrenine dahil oldunuz ve hayatınıza bir karakterin bedeninde devam edeceksiniz, hangisi olurdu?' diye bir soru sordu. Kullanıcının sorusuna birbirinden ilginç yanıtlar geldi. Gelin hep birlikte kimler hangi karakter olmak istermiş bakalım.
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Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü 2006-2010 yılları arasında beş sezon yayınlandı ve hikayesi, oyunculuklarıyla Türk televizyon tarihine damga vurdu.
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Aradan 20 yıla yakın bir zaman geçse bile dizi bugün yeni nesil izleyicilerinin en favori yapımlarından biri. Öyle ki sosyal medyada Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Fikret, Ferhunde, Şevket, Leyla, Necla, Sedef, Ayşe, Cevriye hepsi ama hepsi üzerine bir ton paylaşım yapılıyor.
Dizinin sıkı fanları her bir sahne üzerinden pek çok çıkarım yapıyor. Dizide kendi hayatlarından bir parça buluyorlar, kendilerini onlarla eşleştiriyorlar.
X/Twitter'da @Cerrybef adlı bir kullanıcı, takipçilerine "Bir anda Yaprak Dökümü evrenine dahil oldunuz ve hayatınıza bir karakterin bedeninde devam edeceksiniz, hangisi olurdu?" diye bir soru sordu. Kullanıcının sorusuna Yaprak Dökümü fanlarından birbirinden çeşitli yanıtlar geldi.
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Siz Yaprak Dökümü evreninde olsaydınız hangi karakter olurdunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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