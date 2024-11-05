Aman Ali Rıza Bey Görmesin! Yaprak Dökümü'ndeki Sevişme Sahnesi Viral Oldu
Aman Ali Rıza Bey Görmesin! Yaprak Dökümü'ndeki Sevişme Sahnesi Viral Oldu
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan Yaprak Dökümü'nün goygoyu asla bitmiyor. X/Twitter'da @kisaca_am adlı bir kullanıcının paylaştığı sahnelerden biri de mizaha alet olmuş ya da viral olmuş desek yeridir. Gelin önce o görüntüye ardından yapılan goygoya birlikte bakalım.
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2006-2010 yılları arasında beş sezon yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi aradan yıllar geçse bile hâlâ çok izleniyor.
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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından olan dizi her sahnesiyle sosyal medyada gündem oluyor. Mesela Hayriye Hanım'ın halleri, Rıza Bey'in tripleri, Leyla ile Necla'nın Oğuz'u paylaşamamaları derken bu liste uzayıp gidiyor.
Ve tabii Ferhunde ile Şevket'i de unutmayalım... Dizinin en gerilimli çifti olan onların her sahnesi de konuşulmaya değer. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @kisaca_am adlı bir kullanıcı, Ferhunde ile Şevket’in evde kimse yokken salonda seviştiği sahneyi paylaştı.
Söz konusu paylaşım X'te viral oldu. Goygoy üstüne goygoy yapıldı. Gelin o sevişme sahnesine gelen yorumlara birlikte bakalım...
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