Aman Ali Rıza Bey Görmesin! Yaprak Dökümü'ndeki Sevişme Sahnesi Viral Oldu

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan Yaprak Dökümü'nün goygoyu asla bitmiyor. X/Twitter'da @kisaca_am adlı bir kullanıcının paylaştığı sahnelerden biri de mizaha alet olmuş ya da viral olmuş desek yeridir. Gelin önce o görüntüye ardından yapılan goygoya birlikte bakalım.